Trump og Harris fortsetter kampen om vippestatene

Harris drev mandag valgkamp i småbyen Malvern sammen med den tidligere republikanske kongressrepresentanten Liz Cheney. Sammen ønsker de å overtale republikanere til å sette landets interesser over partiet de tilhører.

– På mange måter er Donald Trump en useriøs mann, men konsekvensene av at han blir president i USA er brutalt alvorlige, sa Harris, som fremstilte Trump som en trussel mot demokratiet.

Cheney la til at Trump er «uberegnelig» og «ustabil».

Trump i North Carolina

Lenger sør var Trump i North Carolina, en delstat som nylig ble hardt rammet av orkanen Helene. Det er bekymring i Det republikanske partiet at ødeleggelsene etter stormen kan føre til lavere valgdeltakelse i de konservative fjellområdene i delstaten, som er ventet å bli en av de avgjørende vippestatene.

– Vi vil selvsagt at de skal stemme, men vi vil også at de skal leve og overleve og være lykkelige og friske, for dette er virkelig en tragedie, sa Trump under et valgkampmøte i Swannanoa.

Han sa at mange amerikanere følte seg sviktet av føderale myndigheter og beskyldte nok en gang Biden-administrasjonen for å ha vært treg med å tilby hjelp. Den tidligere presidenten lovte også å gjenoppbygge alle hjem som ble ødelagt av orkanen.

Knepen Trump-ledelse

Både North Carolina og Pennsylvania regnes sammen med Arizona, Georgia, Michigan, Nevada og Wisconsin som såkalte vippestater, der utfallet er vanskelig å spå. I 2020 vant Biden samtlige, utenom North Carolina, der Trump vant marginalt.

Meningsmålinger viser at Harris og Trump ligger omtrent likt i både Pennsylvania og North Carolina, men at sistnevnte har en knapp ledelse.

Les også: – Helt ærlig, hold opp med å bekymre dere for Donald Trump

Les også: – J.D. Vance «snakker MAGA» på en annen måte enn Donald Trump (+)

Les også: Advarer Kamala Harris: – Ikke gjør samme tabbe som Clinton (+)