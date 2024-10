Ingen vet hvorfor antall overdosedødsfall synker i USA

Foreløpige tall fra landets helsemyndigheter viser en nedgang på 12,7 prosent i antall overdosedødsfall over en 12-måneders periode fram til mai i år. Det skriver NBC News.

– Dette er den største registrerte reduksjonen i overdosedødsfall, ifølge en uttalelse fra tjenestemenn i Det hvite hus.

– Vet ikke hvorfor

Nedgangen i antall dødsfall har pågått i seks måneder. Det er første gang siden tidlig i 2021 at antallet estimerte overdosedødsfall i løpet av en 12-måneders periode i USA falt under 100 000, til 98 820.

Forskere sier de er glade for utviklingen, men at de ikke vet hvorfor antallet dødsfall ser ut til å stupe.

– Vi har gjort de tingene vi gjør i over 10 år. Jeg vil gjerne si at det endelig fungerer, sa Dr. Joan Papp, en akuttlege ved Clevelands MetroHealth Medical Center.

– Men jeg vet ikke. Jeg skulle ønske jeg visste det.

Les også: UDI snur: Sara Valieva får likevel opphold: – Veldig lettet (+)

Mulige årsaker

En potensiell faktor som spiller inn, kan være at folk ikke lenger bruker narkotika alene, som de gjorde under pandemiens høydepunkt.

Nå er det mer sannsynlig at de bruker rundt andre mennesker som kan ringe 911 eller gi en dose Narcan, tilsvarende Nalokson i Norge, som er en motgift ved behandling av overdose, skriver NBC.

I det medisinske tidsskriftet BMJ skriver imidlertid Owen Dyer at den overraskende utviklingen kan henge sammen med opioid-mangel i USA den siste tiden.

– Antall døde og ikke-dødelige overdoser begynte å falle først i øst, deretter i sør og vest, skriver han, noe som kan se ut til å ha sammenheng med tilgangen på opioider.

Les også: Tinder for Bygde-Norge: – De orker ikke mer

Slutten på en epoke

Dr. Nabarun Dasgupta ved University of North Carolina er en av forskerne som oppdaget trenden først.

Han sier til NPR at dette kan være et tegn på at perioden med raskt stigende dødsfall, som startet i 2019, nå er over.

– I statene som har de raskeste datainnsamlingssystemene, ser vi nedgang på tjue prosent, tretti prosent, sier Dasgupta til avisa.

Ifølge Dasguptas analyse, som har utløst diskusjon blant eksperter på avhengighet og narkotikapolitikk, tilsvarer fallet i dødelighetstall på statlig nivå med lignende nedganger i antall legevaktbesøk knyttet til overdoser.

Tallene viser at USA ligger an til å få rundt 20.000 færre dødsfall per år i tiden framover. Men fortsatt rammes landet av over 100.000 narkotikarelaterte dødsfall årlig, og skyldes for en stor del gatedop-blandinger av fentanyl, metamfetamin, xylazin og andre syntetiske kjemikalier, skriver NPR.

Les også: Trygderettsadvokat: Disse AAP-fellene må du unngå (+)

Les også: Østfold er norgesmestere i utenforskap: – Å ha jobb betyr enormt mye for et menneske (+)

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)