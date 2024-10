Angrep mot flere ukrainske byer – minst tolv såret i Kharkiv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Byen ligger mindre enn tre mil unna grensa mot Russland og blir jevnlig utsatt for russiske angrep. Det siste kom mens ukrainske myndigheter forbereder seg på det de venter vil bli omfattende angrep mot landets energinettverk før vinteren.

Russland har gjennomført slike angrep de to siste vintrene, i et forsøk på å gjøre ting tøffere for sivilbefolkningen og slik øke presset på myndighetene.

Russland sendte raketter mot tre områder i Kharkiv rundt klokka 22 søndag kveld, og sju kvinner og fem menn ble såret, opplyser politiet på Telegram. Boligblokker, garasjer, bensinstasjoner, hus og biler er blant det som ble truffet, heter det videre.

Angrepene har ført til strømbrudd i deler av byen, ifølge politiet og Kharkiv-guvernør Oleh Synegubov. De sier ikke hvor mye av byen som er rammet av strømbruddet.

I Kryvyj Rih sør i Ukraina ble tre personer såret og flere boliger skadet i et rakettangrep natt til mandag, ifølge ordfører Oleksandr Vilkul. Byen er president Volodymyr Zelenskyjs hjemby.

Søndag kveld og natt til mandag er det også meldt om flere runder med luftangrep mot Kyiv.

På den andre siden av fronten ble to mennesker såret i ukrainske angrep mot den russiske Belgorod-regionen, ifølge guvernør Vjatsjeslav Gladkov.

