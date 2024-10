Kamala Harris feiret 60-årsdagen i kirke i Atlanta

Harris oppfordret de hovedsakelig afroamerikanske tilhørerne i kirken til å stå opp for empatiske verdier, mens «andre sprer hat og sår frykt og kaos».

Hun nevnte ikke motkandidaten Donald Trump ved navn, men ingen i den store baptistkirken var i tvil om at det var ham hun siktet til.

Harris holdt en forsonende og måteholden tale til det entusiastiske publikummet, der hun snakket om den gode samaritan og oppfordret folk til å stemme ved valget og «skinne i en mørk tidsalder».

Talen sto i kontrast til Trumps stadig mørkere taler den siste tiden. Han har blant annet kalt innvandrer dyr, truet med hevn mot sine antatte fiender, hyllet autokrater som Vladimir Putin og kalt USA en ødelagt nasjon som han alene kan fikse.

– Hvor vi går herfra, er opp til oss som amerikanere og troende. Hva slags land vil vi leve i – et land preget av kaos, frukt og hat, eller et land med frihet, medfølelse og rettferdighet, sa hun.

McDonald's-stunt

Mens Harris drev valgkamp i vippestaten Georgia, avholdt Trump søndag et stunt på en McDonald’s-restaurant i byen Feasterville-Trevose i en annen viktig vippestat, Pennsylvania.

Han lot seg avbilde mens han ikledd forkle jobbet i pommes frites-seksjonen og gjentok sin falske påstand om at Harris' beretning om sommerjobb på en McDonald's-restaurant i studietiden er løgn.

Han sa på forhånd til Breitbart News at han ville jobbe på restauranten «bare for moro» for å gjøre narr av Harris.

I de siste dagene har begge kandidatene, som ligger likt på meningsmålingene, skjerpet ordbruken og trappet opp innsatsen overfor velgere som forhåndsstemmer.

Lizzo og Usher

Lørdag drev Harris valgkamp i Detroit, samme dag som forhåndsstemmingen startet i Michigan, med støtte fra rapperen Lizzo. Lizzo, som er fra Detroit, gjorde det klart at det er avgjørende å stemme i staten, der små marginer kan avgjøre hele valget.

– Dette er vippestaten av alle vippestater, sa hun og avviste at USA ikke var klar for en kvinnelig president.

Lørdag kveld hadde hun selskap av et annet musikkikon, Usher, som avbrøt en turne i Atlanta for å hjelpe Harris, og søndag var det Stevie Wonder som deltok på et arrangement med henne i byen Jonesboro i Georgia.

Rådgiverne skeptiske

Trump drev tidligere på dagen valgkamp i Latrobe i Pennsylvania, der han hevdet at Harris er til venstre for Elizabeth Warren og Bernie Sanders.

– Dere må si til Kamala Harris at dere har fått nok, at dere ikke orker mer. Vi kan ikke fordra deg, du er en dritt-visepresident, sa han.

Mens tilhengerne jublet, la han til: – Kamala, du har fått sparken, kom deg til helvete bort.

Noen av hans rådgivere begynner å frykte at Trumps skarpe ordbruk kan skyve bort velgere som er på vippen.

Også Harris skulle søndag videre til Pennsylvania, samt Wisconsin og Michigan igjen, der hun skal drive valgkamp sammen med republikaneren Liz Cheney.

