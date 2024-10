Israel legger hele landsbyer i Libanon i grus

Det nasjonale nyhetsbyrået anklager Israel for å ha plantet eksplosiver og sprengt de fleste bygninger i de tre landsbyene Adaisseh, Markaba og Rab El Thalathine langs grensa i lufta. Både boliger og moskeer er lagt i grus.

Soldatene la også landsbyen Ramia i nærheten av Bint Jbeil i grus, ifølge libanesiske sikkerhetskilder. Opplysningene er ikke bekreftet på annet hold.

Soldater i Unifil-styrken melder at de i forrige uke observerte flere israelske militære enheter som tok seg over grensa, og for noen dager siden sirkulerte et bilde på nettet av israelske soldater foran samfunnshuset i Ramia.

Les også: Netanyahu har snakket med Trump på telefonen

Les også: Israel trapper opp luftangrep mot Beirut

Les også: Én amerikansk by kan avgjøre alt for Donald Trump