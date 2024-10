Kamala Harris grillet om innvandring i Fox-intervju

Demokratenes presidentkandidat viste på sin side til at motstanderen Donald Trump ba sine republikanske partifeller å avvise et tverrpolitisk forslag til innvandringslov fordi «han foretrakk å bruke et problem framfor å løse et problem».

Kamala Harris ble også konfrontert med et utsagn om at det «ikke er noe» hun ville ha endret av det som Biden-administrasjonen har gjort.

– La meg være tydelig, mitt presidentskap vil ikke bli en fortsettelse av Joe Bidens presidentskap, sa hun.

– Jeg vil ta med meg mine livsopplevelser, mine yrkeserfaringer og nye tanker. Jeg representerer en ny generasjon lederskap, la hun til.

Med seg på et valgmøte i Bucks fylke i Pennsylvania onsdag hadde Harris over 100 republikanere. Blant dem var Adam Kinzinger, en tidligere kongressrepresentant og medlem av komiteen som gransket stormingen av Kongressen, utført av støttespillere til daværende president Donald Trump 6. januar 2021.

– Uansett parti, uansett hvem du stemte på forrige gang, er det rom for deg i denne valgkamporganisasjonen, sa Harris.

