Zelenskyj om «seiersplan»: – Vil ikke avstå territorium til Russland

I en tale i Ukrainas nasjonalforsamling onsdag sa Volodymyr Zelenskyj også at Nord-Korea nå er en direkte deltaker i Russlands krig mot Ukraina.

Ifølge presidenten har ukrainsk etterretning bekreftet at landet ikke bare forsyner Russland med våpen, men også mennesker.

– Disse er arbeidere i russiske fabrikker som erstatter russere drept i krigen. Og personell til den russiske hæren. I virkeligheten betyr dette at en annen stat deltar på russisk side i krigen mot Ukraina, sa Zelenskyj.

– Koalisjon med kriminelle

Han langet også ut mot det han kalte en «koalisjon med kriminelle», som han mener Nord-Korea allerede er en del av, og som han tilsynelatende også mener at Iran og Kina langt på vei tilhører.

– Alle ser det iranske regimets støtte til Vladimir Putin, og også Kinas samarbeid med Russland, sa han.

Zelenskyj har de siste ukene luftet den såkalte «seiersplanen» med vestlige ledere. I talen til nasjonalforsamlingen sa han at han skal legge planen fram i sin helhet på EU-toppmøtet torsdag.

Målet er å gjøre Ukrainas forhandlingsposisjon så sterk at krigen kan avsluttes i løpet av neste år.

Vil bli med i Nato

Men da trengs det rask handling og enighet mellom Ukrainas alliansepartnere, framholdt Zelenskyj.

Det første punktet på fredsplanen er at Ukraina inviteres inn i Nato umiddelbart, sa Zelenskyj, som hevder at Russland undergraver den europeiske sikkerheten nettopp fordi Ukraina ikke er medlem av forsvarsalliansen.

Han ønsker også en forsterkning av det ukrainske forsvaret, og at landets allierte tillater at deres langdistansevåpen kan brukes på alle områder som okkuperes av Russland, samt mot militære mål i Russland.

Russland kontrollerer nå en femdel av ukrainsk territorium. Så sent som onsdag meldte Russland at de har inntatt ytterligere to landsbyer i øst. Ukrainske styrker kontrollerer på sin side områder i Kursk-regionen på russisk side av grensen.

Raskt svar fra Russland

En frossen konflikt er ifølge Zelenskyj ingen løsning, heller ikke å forhandle om ukrainsk territorium og suverenitet, framholdt han.

Russlands reaksjon lot ikke vente på seg. Kremls talsmann Dmitrij Peskov hevder at den ukrainske planen trolig ligner på den amerikanske, som han mener innebærer at Ukraina skal brukes til å kjempe mot Russland «til siste ukrainer».

Han sier også at Ukraina må våkne opp og innse at planen er nytteløs.

