Russland: Vil svare Norge etter «uvennlig» diplomat-kutt

– Vi vil ta dette siste uvennlige skrittet i betraktning når vi etablerer vår framtidige linje overfor Norge, sier talsperson Maria Zakharova i Russlands utenriksdepartement.

Hun hevder færre ansatte i praksis vil lamme Russlands utenriksstasjoner i Norge, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Videre påstår hun at dette er Norges mål.

– I praksis lammer de aktivitetene ved våre utenriksstasjoner på en rekke områder.

– Har hatt dialog

Pressetalsperson Ragnhild Håland Simenstad i Utenriksdepartementet i Oslo har følgende kommentar til Zakharovas uttalelse:

– Vi står i en alvorlig sikkerhetspolitisk situasjon som følge av Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina. Selv om vi er naboland, har vi i dag liten kontakt.

– Spesielt i tider som nå er diplomatiske kanaler viktig. For at det skal fungere, må vi ha tilstrekkelig bemanning på våre ambassader. Vi har derfor over tid hatt dialog om det samlede antallet diplomater på utenriksstasjonene i Norge og Russland. Vi fortsetter denne dialogen. Det er i Norges interesse, legger hun til.

UD ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Ingen utvisning

Det ble tidligere denne uken kjent at Russland måtte redusere antall diplomater ved ambassaden i Oslo.

– I henhold til en forespørsel fra Norges side om nedbemanning innen 17. oktober, vil ambassadens konsulære seksjon bli redusert til bare to diplomater, skrev Russlands ambassade i Oslo i en uttalelse mandag.

Norsk UD avviste at det var snakk om en utvisning av diplomater. Simenstad i UD sa mandag kveld til NTB at norske myndigheter hadde hatt samtaler med russisk side «for å sikre det diplomatiske nærværet i begge land».

Zakharova sier onsdag at antall akkrediterte diplomater må reduseres både ved ambassaden i Oslo, generalkonsulatet i Kirkenes og generalkonsulatet i Barentsburg på Svalbard.

