FN: Israel har gitt evakueringsordre for 25 prosent av Libanon

– Nå har vi over 25 prosent av landet under en direkte evakueringsordre fra det israelske militæret, sier Rema Jamous Imseis, landdirektør for FNs høykommissær for flyktninger i Midtøsten.

For å beskrive situasjonen trekker hun fram to kvinner med til sammen ni barn som flyktet fra Sør-Libanon etter at en bombe rammet mindre enn 100 meter fra dem. Kvinnene og barna gikk i ti timer mot grensen til Syria uten mat og vann.

Ifølge Imseis brukes nå 70 prosent av landets skoler til innkvartering for internt fordrevne. Som en følge av dette har de måttet stanse undervisningen.

Les også: – Hvor langt er de villige til å gå i Libanon? (+)