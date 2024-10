Valgmyndighetene i USA gjør alt for å øke sikkerheten rundt stemmegivningen

Velgere i store deler av landet fyller ut stemmesedler for hånd, deretter skal stemmesedlene skannes og telles elektronisk. Bare noen få steder, for det meste små byer i nordøst, vil man telle stemmesedlene for hånd.

Stemmemaskinene har stått i sentrum for en rekke konspirasjonsteorier etter valget i 2020. Falske påstander om at stemmesedlene ble manipulert for å frarøve presidentskapet fra Donald Trump har florert.

Det har aldri blitt lagt fram noen bevis for utbredt svindel eller manipulerte stemmemaskiner ved forrige valg. I vippestatene, der Trump-tilhengerne var spesielt kritiske til valggjennomføringen, ble det gjort flere omtellinger som bekreftet resultatet – nemlig at demokraten Joe Biden hadde vunnet presidentvalget.

I 2023 gikk den Trump-vennlige TV-kanalen Fox News med på å betale Dominion Voting Systems, et av de største stemmemaskinselskapene, 787 millioner dollar for å unngå en rettssak. Fox hadde sagt at selskapets stemmemaskiner var manipulert.

Iherdig arbeid

I årene etter har Trump og hans allierte likevel holdt fast på påstandene om at valgsystemene ikke er til å stole på.

Statlige og lokale valgfunksjonærer har derfor gjort sitt ytterste for å legge fram dokumentasjon om hvordan de sikrer at valget blir gjennomført på en nøyaktig og rettferdig måte.

Tjenestemenn er avhengige av et registreringssystem for velgere, som er en database over registrerte velgere. De har også et valgstyringssystem som valgarbeidere bruker til å opprette, utstede og spore stemmesedler. De bruker dessuten et system som rapporterer uoffisielle resultater selve valgkvelden.

Innebærer risiko

Alt dette avhenger av programvare og datamaskiner, en avhengighet som innebærer en viss risiko. For eksempel at nettet skal falle ned eller bli utsatt for et stort angrep.

Disse farene jobber tjenestemenn med å identifisere for å øke sikkerheten. For eksempel vil man koble kritiske systemer fra internett og bruke lagringsenheter, som sikrede USB-pinner, for å overføre data.

Tilgangen til sensitivt utstyr begrenses til kun dem som trenger det. Man har logger som sporer og overvåker enhetene.

I novembers presidentvalg vil nesten alle stemmesedler ha en papirliste som kan brukes til å få en nøyaktig telling dersom det skulle bli elektroniske problemer eller nettangrep.

Ikke koblet til internett

Med noen få unntak er ikke stemmeautomatene koblet til internett. Det er enkelte distrikter i noen få stater som gjør det mulig for stemmeseddelskannere i valglokaler å overføre uoffisielle resultater ved hjelp av et mobilt privat nettverk. Dette kan skje etter at avstemningen er avsluttet på valgdagen og minnekortene som inneholder stemmetallene, er fjernet.

Valgfunksjonærer som tillater dette, sier det sørger for raskere rapportering av uoffisielle valgresultater på valgnatten.

Datasikkerhetseksperter har sagt at dette er en unødvendig risiko og bør forbys.

Sikkerhetsbrudd i 2020

Eksperter har også uttrykt spesiell bekymring for en rekke sikkerhetsbrudd som skjedde etter valget i 2020 da Trump-allierte forsøkte å få tilgang til stemmesystemene i Georgia og andre steder for å bevise sine udokumenterte påstander om valgfusk.

Valgfunksjonærer sier at det er flere sikkerhetstiltak på plass for å sikre at systemene ikke blir manipulert.

Det er snakk om fysisk sikkerhet, for eksempel låste rom med begrenset tilgang og bruk av manipulasjonssikre segl.

I tillegg testes stemmeutstyret før valget, en prosess som inkluderer å kjøre prøvestemmesedler gjennom utstyret for å sikre at stemmene telles riktig.

Det skal også gjennomføres kontroller etter valget for å identifisere eventuelle feil eller unøyaktigheter som kan ha oppstått.

