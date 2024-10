Guterres mener angrep mot Unifil kan regnes som krigsforbrytelser

Uttalelsene kommer bare timer etter at det ble kjent at en israelsk stridsvogn brøt seg inn på en base for Unifil, FNs fredsbevarende styrker i Libanon. Israelerne hevder det hele var et uhell, men det har vært flere hendelser mellom Israel og Unifil de siste dagene og Israel har bedt Unifil om å forlate områder der det er kamper.

– Unifil forblir i alle sine stillinger og FN-flagget forblir heist. Generalsekretæren gjentar at Unifil-personell og deres anlegg aldri må være mål. Angrep mot fredsbevarende styrker er brudd mot folkeretten, også internasjonal humanitærrett. De kan utgjøre en krigsforbrytelse, sier Guterres gjennom sin talsperson Stephane Dujarric.

