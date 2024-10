Minst tolv døde under orkanen Milton

Minst seks personer er bekreftet omkommet i fylket St. Lucie på Atlanterhavskysten, som ble rammet av tornadoer i forbindelse med orkanen, melder NBC News. I St. Petersburg på kysten mot Mexicogolfen mistet to personer livet i uværet, opplyser politiet.

Nord for St. Petersburg døde en person da et tre veltet over en bil, mens sheriffen i Volusia fylke nordøst for Orlando melder om tre dødsfall.

I Mexico-golfen rakk en mann å varsle kystvakten før båten hans ble tatt av orkanen. Da mannen ble funnet nesten 50 kilometer utenfor kysten, klamret han seg til en fryseboks, mens båten var forsvunnet.

Etter å ha vært en kategori 5-orkan, ble Milton nedjustert til kategori 3 før den nådde kysten sør for storbyen Tampa natt til torsdag norsk tid.

I tillegg til å ha krevd flere liv, har Milton også ført til materielle skader, blant annet på et stadionet til baseballklubben Tampa Bay Rays.

Florida-guvernør Ron DeSantis sier likevel at stormen kunne vært verre.

– Milton var betydelig i styrke, men heldigvis var det ikke det verst tenkelige scenarioet, sa han på en pressekonferanse torsdag morgen. Han sa da at det foreløpig ikke så ut til at Milton ville forårsake like store skader som Helene, orkanen som rammet flere delstater for bare to uker siden.

Med Miltons landgang er 2024 sjette gang i historien at det er registrert tre orkaner som har nådd land i Florida samme år. I 2004 var det nær ved å bli fire, men Ivan kom i land rett over grensen til nabodelstaten Alabama.

Les også: – Helt ærlig, hold opp med å bekymre dere for Trump

Les også: Seltzer: – Trump er en støymaskin som lurer folk (+)