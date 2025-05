Stortinget åpner kontrollsak mot regjeringen om forsinket innsatsstyrke

Av Per-Helge Berg/NTB

– Vår oppgave er å kontrollere at regjeringen gjennomfører Stortingets vedtak. Vi har fått sterke indikasjoner på at regjeringen ikke har gjort noe av betydning for å komme i gang med bygging i Ramsund, sier Peter Frølich (H), leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, i en uttalelse til NTB.

VG omtalte saken først.

Den nye styrken skal bli den fjerde innsatsstyrken i Marinejegerkommandoen, som inngår i Forsvarets spesialstyrker. Den ble vedtatt opprettet av Stortinget i 2020.

Flere ganger har regjeringen fortalt Stortinget at styrken skulle være operativ fra sent i 2026, men tirsdag sa forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap) at basen til den nye styrken blir forsinket til 2028.

– Alvorlig

VG avslørte forrige torsdag at styrken fortsatt mangler både ledelse, personell og fartøyer. Forsvaret fastholder likevel at den skal være operativ innen utgangen av 2025.

Frølich kaller situasjonen alvorlig.

– Det er også grunn til å tvile på om det i det hele tatt vil være noe på plass innen 2026. Om alt viser seg å være forsinket, og verste fall motarbeidet, mener Høyre at dette bryter klart med hva Stortinget har forutsatt, sier han til NTB.

– Marinejegerne i Ramsund skal være en bærebjelke i forsvaret av Norge. En høring i kontrollkomiteen vil kunne avdekke hva som faktisk har skjedd, legger han til.

– Riktig å åpne sak

– Jeg synes det var helt riktig at komiteen i dag besluttet å åpne sak, sier Venstre-leder Guri Melby i en pressemelding.

– Når tillitsvalgte i Forsvaret uttrykker sterk tvil om hvorvidt prosjektet faktisk vil kunne være på plass i løpet av 2026, er det vår plikt å reagere. Forsvaret kan ikke baseres på tomme løfter, og vi må kunne stole på at forsvarsministeren gir korrekte og troverdige svar til Stortinget når vi ettergår fakta, sier hun.

Melby sier det er viktig å avklare om forsinkelsene på Ramsund er symptomatisk for hvordan regjeringen håndterer langtidsplanen for Forsvaret mer generelt.

Støtte fra SV

Audun Lysbakken, SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen. støtter også at komiteen behandler saken.

– Vi støtter åpning av kontrollsak fordi svarene komiteen har fått fra regjeringen, ikke har bidratt til å fjerne vår uro for denne saken. Vi må vurdere grundig om ikke regjeringen kunne og burde gitt Stortinget bedre informasjon om forsinkelsene. Vi har også behov for å gå grundigere inn i hva som er årsaken til at dette prosjektet utvikler seg saktere enn det som har vært forutsatt, sier Lysbakken i en kommentar til NTB.

Ifølge Altinget er det Lysbakken som blir saksordfører.

Til nettstedet sier Torbjørn Bongo, leder i Norges offisers- og spesialistforbund, at forsinkelsene viser at de som er ansvarlige for prosjektet ikke har gitt det tilstrekkelig prioritet. Han peker på at rammevilkårene ikke har vært tilstrekkelige og at driftssituasjonen i Forsvaret er anstrengt.

