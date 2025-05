MDG med rett Venstre: – Må være rekord i ansvarsfraskrivelse og løftebrudd

– Dette må være rekord i ansvarsfraskrivelse og løftebrudd fra byråd Vea og Venstre, hvis byrådet svekker kollektivtilbudet, noe som vil ha dramatiske konsekvenser for folks reisehverdag, øke biltrafikken og torpedere klimamålene våre, sier Stav til Dagsavisen.

Hun er MDGs gruppeleder i Oslo bystyre og leder samferdsels- og miljøutvalget. Hun reagerer sterkt på at samferdselsbyråd Marit Vea (V) varsler kutt i hovedstadens kollektivtilbud.

Vea svarer på kritikken lenger ned i saken.

Overfor Avisa Oslo (AO), advarer Vea om at Oslo må ta «tøffe valg» om ikke regjeringen kommer til unnsetning og varsler en kommende kollektivkrise i hele landet. Hun oppgir at Ruter har et udekket behov på 200 millioner kroner, som hun mener regjeringen må ta ansvar for.

– Det har vært enorme kostnadsøkninger, og kollektivsystemet blir dyrere å drifte. Og økningen er mye større enn det staten kompenserer for, sier Vea til AO.

Med det mener hun at staten dekker hele regningen for drift av jernbane, som utgjør en fjerdedel av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus, men nesten ingenting av drift av øvrig kollektivtrafikk. Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus frakter nesten 400 millioner passasjerer årlig. Jernbanen frakter rundt 80 millioner passasjerer.

Kaller valgkampen en bløff

Sirin Stav sier til Dagsavisen at MDG er enige i at regjeringen og Stortinget bør stille opp for kollektivtrafikken i Oslo og resten av landet. Men – MDG reagerer sterkt på at Vea forsøker det de kaller «å løpe fra ansvaret og løftene sine» som ansvarlig samferdelsbyråd.

Stav påpeker at Vea gang på gang har garantert at kollektivtilbudet i Oslo skal opprettholdes. Hun kaller det «et gigantisk løftebrudd».

– Vea har ført bystyret bak lyset ved gjentatte ganger å garantere at det ikke vil komme kutt i kollektivtilbudet. Jeg forventer at Vea holder sitt viktigste løfte og at Ruter tilføres nødvendige midler, sier Stav, som i nesten to år hadde Veas nåværende jobb under det rødgrønne styret.

Hun betegner de nåværende byrådspartienes valgkamp som en bløff, og viser til hva hun selv og det forrige bystyret gjennomførte.

– Byrådspartiene baserte hele valgkampen i 2023 på at de skulle få til så mye mer enn det rødgrønne byrådet, med mindre penger, fordi de skulle «effektivisere». Nå er det klart som dagen at dette bare var bløff, sier Stav.

– Unngikk kutt

Hun mener at behovet for økt finansiering har vært kjent lenge. Og viser til at det rødgrønne byrådet styrket kollektivtilbudet med 30.000 nye ukentlige avganger.

– Noe av det siste MDG og det rødgrønne byrådet gjorde var å sikre over 400 millioner kroner til å holde hjulene i gang og unngå kutt i kollektivtilbudet, på grunn av kostnadsvekst, poengterer Stav.

Hun viser til at Marit Vea selv, da hun var i opposisjon tilbake i 2021, krevde en garanti mot nettopp kollektivkutt. Da hadde pandemien bidratt til milliardsvikt i billettinntektene. Vea uttalte den gang til AO at 500 millioner trolig ikke ville være nok til å hindre kutt i rutetilbudet i Oslo og Viken.

– Det trengs derfor en garanti om at kollektivselskapene vil tilføres ytterligere midler når og dersom det trengs for å unngå kutt, sa Vea da.

Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Marit Kristine Vea (V). (Lise Åserud/NPK)

Vea: – Kollektivtrafikken står midt i en finansieringskrise

Marit Vea mener dette må være et av de merkeligste MDG-utspillene hun har sett. Til Dagsavisen sier hun:

– Kollektivtrafikken i hele landet står midt i en finansieringskrise. Oslo står sammen med de andre fylkeskommunene og ber om at regjeringen må heve blikket fra en ensidig oppmerksomhet på veiprosjekter, og ta innover seg at det i byområdene ikke er bilen som er løsningen når hverdagen skal gå opp. Løsningen er et billig og bra kollektivtilbud.

– Dette hadde jeg virkelig forventet at var et budskap Sirin Stav og MDG ville støtte, legger Vea til.

Hun peker på at veksten i passasjertall og drift har vært betydelig. Og at kostnadsveksten de siste par årene har vært formidabel, også på grunn av høy rente. Driftskostnaden har vært vesentlig høyere enn ordinær lønns- og prisvekst, også på grunn av lav kronekurs og prisstigning som følge av en urolig verden, ifølge Vea.

Byrådet har i våre to budsjetter lagt inn rekordbeløp til kollektivtrafikken i Oslo, samtidig som vi har kuttet prisene. Vi har framforhandlet en bompengeavtale, som sikrer at 99 prosent av bompengene i Oslo går til kollektiv, sykkel og gående. Det betyr at både kommunen og innbyggerne i byen allerede pumper inn milliarder i finansieringsdugnaden, sier Vea videre.

– Ubegripelig for meg

Hun mener regjeringen kaster penger etter veiprosjekter i distriktene, men sender hele regningen for kollektivtrafikken til Oslo og fylkene.

– Det er i ferd med å bli et stort problem, og det er mildt sagt overraskende at ikke MDG ser det, sier Vea.

Hun understreker at et billig og bra kollektivtilbud er en av byrådets aller viktigste prioriteringer, og forsikrer at hun har ingen planer om å redusere tilbudet for Oslos innbyggere.

– Vi har økt kollektivbudsjettene hvert eneste år, sammenlignet med da MDG styrte. Jeg må likevel rope et varsko når jeg ser at regjeringen ignorerer advarslene fylkeskommunene har kommet med de siste månedene. Det er helt ubegripelig for meg at MDG ikke er med på å tale byenes sak her, slutter hun.

