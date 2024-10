Eide til Brussel for å løse fiskefloke med EU

Fredag skal Eide møte EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic for å prøve å løse opp i fiskeflokene.

Krangel om fisk og fiskekvoter har lenge forsuret forholdet mellom Norge og EU – og etter brexit har det bare blitt verre.

Kort fortalt krever EU større kvoter fra Norge enn det Norge er villig til å gi.

Se fakta nederst i saken.

Bare noen uker før forhandlingene om neste års kvotefordeling starter opp, blir saken løftet opp til øverste nivå i EU.

Inviterte til høydialog

Møtet mellom Eide og Sefcovic – som også er EUs EØS-general – skjer etter at EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen på forsommeren inviterte Norge til Brussel for en høydialog om fisk.

Visepresident i EU-kommisjonen og EØS-general Maros Sefcovic møter Norge til en høydialog om fisk. (Jean-Francois Badias/AP)

Invitasjonen kom som følge av at statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) hadde tatt opp saken med henne.

Hensikten med dialogen er å finne fram til en gjensidig forståelse som kan ta brodden av fiskekrangelen, får NTB opplyst.

– Det er viktig å ha en åpen og god dialog med EU om en rekke spørsmål av betydning for begge parter. Dette er spesielt viktig i saker hvor vi har ulike utgangspunkt og ulike interesser, sier Eide til NTB.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for lommeboka di

Hissig tone

Verken Eide eller Sefcovic kan særlig mye om fisk og de kompliserte forhandlingene som står for døra. De går langs minst tre spor, med ulike farvann, fiskearter og land involvert.

Men de to kan bli enige om rammene for forhandlingene og sende beskjeder nedover i systemet.

I dag er det en temmelig hissig tone mellom partene. EU-siden beskylder Norge for å være grådig og arrogant, mens norsk side mener at EU bruker kjøttvekta for å kare til seg ressurser de ikke har krav på.

Les også: Trump vil ha hevn: – En fare hvis USA slutter å fungere som en rettsstat (+)

Norsk overtak

Fiskeforhandlingene mellom Norge og EU har i årevis vært svært krevende, særlig etter at Storbritannia forlot unionen i 2020. Da mistet EU også farvann som tradisjonelt har vært brukt til kvotebytte med Norge, særlig når det gjelder torsk.

De farvannene EU har igjen, har liten interesse for norske fiskere. Ergo har ikke EU noe å bytte med, er et argument Norge bruker.

Dette har gitt Norge et slags overtak i forhandlingene, noe som har skapt stor misnøye i EU. I juni stilte samtlige EU-land seg bak en uttalelse der heter at EU «beklager (deplores) mangelen på samarbeid fra Norge».

– Er det fare for at EU-landenes sinne over Norge kan smitte over på andre deler av relasjonen til EU?

– Jeg ønsker ikke å spekulere i videre utvikling, men fra norsk side er vi interessert i å finne konstruktive løsninger som ivaretar våre interesser på en best mulig måte, sier Eide.

Les også: Ber folk våkne opp om adopsjon: – Fælt å si det

Truer med toll

I år har EU, for første gang siden 1994, koblet adgang til fiskekvoter med markedsadgang for norsk sjømat til unionen.

Om lag 60 prosent av den norske sjømateksporten går til EU.

I slutten av september ble det også kjent at EU har børstet støv av en regulering fra 2012 der det heter at land som «praktiserer ikke-bærekraftig fiske av bestander av felles interesse kan bli møtt av EU-sanksjoner, inkludert importforbud».

Sanksjoner betyr i denne sammenhengen ofte høyere tollsatser.

---

Kvoteforhandlinger

Fakta om kvoteforhandlinger mellom Norge og EU.

I oktober starter bilaterale forhandlinger mellom EU og Norge om kvotebytte og gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner i 2025, samt fangstkvoter i Skagerrak og Kattegat.

Forhandlingene skal være ferdige i desember.

De siste årene har forhandlingene vært krevende fordi norske fartøy tradisjonelt har fisket på kvoter som ikke lenger er i EUs, men i britisk farvann. Den norske holdningen er at EU dermed har mindre å bytte med mot kvoter på for eksempel torsk rundt Svalbard.

I oktober starter også de årlige konsultasjonene mellom kyststatene Norge, Storbritannia, EU, Færøyene, Island og Grønland om kvoter på makrell, sild og kolmule.

Siden Storbritannia forlot EU i 2020, har ikke partene greid å bli enige om kvotefordelingen, kun en årlig avtale om totalkvote.

Landene har i stedet ensidig satt egne kvoter, noe som har ført til overskridelse av totalkvoten og belastning på fiskebestanden, særlig makrell.

Makrellens vandringsmønster har vært et ømt punkt i forhandlingene. Norge mener at makrellen i dag befinner seg mer i norske farvann, og at Norge dermed har rett til større kvoter etter et prinsipp om sonetilhørighet.

Det har skapt misnøye i EU. I juni stilte samtlige EU-land seg bak skarp kritikk av Norge. I en uttalelse fra EUs ministerråd heter det at EU «beklager (deplores) mangelen på samarbeid fra Norge».

---

Les også: Frykter Norge ikke får solgt varer til EU

Les også: Grensekontroller bekymrer: EU-land utfordrer Schengen-samarbeidet