Ukraina-toppmøte utsatt

– Jeg har full forståelse for at president Biden så seg nødt til å utsette Tyskland-reisen på grunn av den dramatiske situasjonen med orkanen som nærmer seg Florida, og at også Ramstein-møtet dermed ble utsatt. Jeg planlegger å delta når det blir satt ny dato for møtet, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Biden meddelte tirsdag at han dropper reisen til Tyskland for å bli hjemme og håndtere konsekvensene av orkanene Helene og Milton.

– Jeg tror rett og slett ikke at jeg kan være ute av landet nå, sa Biden.

I forbindelse med besøket skulle Biden delta på det første møtet på høyeste nivå i den såkalte Ramstein-gruppen, som samordner den militære støtten til Ukraina. Rundt 20 ledere var ventet til møtet, inkludert Støre.

Det planlagte møtet skulle avholdes rundt en måned før det amerikanske presidentvalget. Republikanernes kandidat Donald Trump har sådd tvil om fortsatt amerikansk støtte til Ukraina om han vinner valget.

