Russland hevder å ha kapret nye landsbyer i Ukraina

Styrkene «befridde» landsbyene Zorjane og Zolota Nyva i Donetsk, heter det i en uttalelse. Landsbyene ligger sør for knutepunktet Pokrovsk, Russlands nåværende hovedmål på slagmarken.

Kapringene er en fortsettelse av angrepene mot de ukrainske forsvarslinjene og bedrer Russlands taktiske posisjon, ifølge departementet.

Ellers i Ukraina ble en person drept og fem såret i et angrep mot byen Kherson i sør, ifølge Kherson-regionens guvernør. I et rakettangrep mot et industriområde i byen Kharkiv i nordøst ble 21 såret, blant dem en tenåring, ifølge byens ordfører.

