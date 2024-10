USA: Høyesterett i Georgia gjeninnfører abortforbud

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Domstolen har valgt å midlertidig gjeninnføre forbudet mens den vurderer en ankesak fra delstatsjustisminister Chris Carr mot den lavere domstolens oppheving.

Forbudet, som trer i kraft mandag klokken 17 lokal tid, setter en stans for nærmest alle aborter etter sjette svangerskapsuke. I loven heter det at abort er forbudt fra og med da et hjerteslag kan oppdages.

Forbudet ble først godkjent av guvernør Brian Kemp i 2019, men trådte ikke i kraft før USAs høyesterett i 2022 omgjorde den retningsgivende Roe v. Wade-dommen fra 1973, som sikret den føderale retten til selvbestemt abort i hele USA.

