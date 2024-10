Tolvåring blant to drept i israelske raid på Vestbredden, ifølge helsemyndighetene

Tolv år gamle Hatem Ghaith døde av kritiske skader han fikk etter å ha blitt skutt av israelske styrker (IDF) i Qalandiya-leiren.

Ghaith var fra byen Kufr Aqab, nord for Jerusalem, i nærheten av flyktningleiren Qalandiya, som den israelske hæren stormet ved daggry mandag.

IDF har ikke kommentert saken.

Flere sårede

Beboerne i leiren sier til AFP at israelske styrker stormet Qalandiya klokken 5 på morgenen lokal tid og brukte et samfunnshus til å pågripe og avhøre flere titalls unge menn.

Det førte til sammenstøt mellom IDF og innbyggerne i leiren, noe som førte til at fem personer ble såret, hvorav to var i kritisk tilstand, ifølge Palestinas helsedepartement.

Den palestinske Røde Halvmåne sa i en uttalelse at de hadde tatt hånd om fem sårede personer fra Qalandiya, hvorav noen hadde svært kritiske skader.

66-åring drept

Det pågikk også raid i Dura, sør for Hebron mandag, ifølge palestinske helsemyndigheter. I en uttalelse heter det at 66 år gamle Ziad Abu Haleel ble drept da IDF angrep ham under et raid av huset hans.

Haleels sønn Murad forteller til AFP at faren døde etter å ha blitt banket opp av IDF som hadde kommet til huset deres for å pågripe broren hans.

– Klokken 3 på natten stormet okkupasjonsmakten huset til faren min og ville pågripe broren min, sier han.

– Faren min prøvde å stoppe dem, så de slo ham to ganger i brystet og dyttet ham, noe som førte til at han ble kastet inn i en dør og døde.

Murad forteller at IDF deretter pågrep broren hans. IDF har heller ikke kommentert denne saken.

Flere restriksjoner

Israel innførte imidlertid en rekke restriksjoner i ulike byer på Vestbredden som følge av bekymring for palestinske angrep på årsdagen for Hamas-angrepet.

Siden krigsutbruddet 7. oktober i fjor har israelske styrker eller bosetter drept minst 701 palestinere på Vestbredden, ifølge det palestinske helsedepartementet.

Israelske tjenestepersoner sier at minst 24 israelere, inkludert soldater, har blitt drept i angrep utført av palestinske militante grupper i samme periode.

