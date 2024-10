Israels president: Vi kjemper den frie verdens sak

– Menneskeheten er påført et arr. Dette er også et arr på jordas ansikt, sa Herzog under en seremoni på det stedet der musikkfestivalen ble holdt på den dødbringende dagen for ett år siden.

Krigere fra Hamas og andre islamistgrupper stormet 7. oktober i fjor over grenselinjen fra Gaza og massakrerte rundt 1200 israelere i kibbutzer og lokalsamfunn i det sørlige Israel. Rundt 250 personer ble tatt som gisler.

– Verden må forstå og ta inn over seg at den må støtte Israels kamp mot sine fiender for å endre historiens gang og bringe fred og en bedre framtid til regionen, sa den israelske presidenten.

– Vi utkjemper den frie verdens kamp, proklamerte Herzog.

Hamas-terroren utløste et massivt israelsk bombardement og markerte startskuddet på en krig som fortsatt pågår i Gaza, og som har kostet 42.000 palestinere livet.

