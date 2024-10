HRW: Israelske angrep mot grensen mellom Syria og Libanon utsetter sivile for stor fare

Angrepene hindrer også humanitære hjelpeoperasjoner, sier overvåkingsgruppen.

Israelske forsvarsmyndigheter sa fredag at kampfly hadde skutt mot Hizbollah-stillinger nær grenseovergangen ved Masnaa øst i Bekaadalen. Mandag opplyste det syriske samferdselsdepartementet til AFP at veien fortsatt var stengt for all biltrafikk, men at folk kunne passere til fots.

HRW sier at angrepene har hindret sivile fra komme i sikkerhet og at hjelpearbeidet hemmes.

– Et israelsk angrep mot et legitimt militært mål kan likevel være ulovlig dersom det forvolder sivil skade som ikke står i noe rimelig forhold til den militære gevinsten, sier menneskerettighetsgruppen.

Også Hizbollah blir kritisert.

– Dersom Hizbollah bruker grenseovergangen til å flytte våpen, svikter også den iranskstøttede militsen arbeidet med å ta alle mulig hensyn for å beskytte sivile som er under deres kontroll, heter det.

Israel sier at angrepene var rettet mot en tunnel under grensepasseringen, der det var mulig å frakte og lagre store mengder våpen under bakken.

