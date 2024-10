Politiet bekrefter eksplosjon i København

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dansk politi kalte inn til pressekonferanse etter å ha fått en rekke henvendelser om en hendelse i Rymarksvej i Hellerup, 500 meter fra den israelske ambassaden i København.

Ingen er skadet etter hendelsen. Ifølge politiet kom eksplosjonen fra en sprengladning på stedet, et såkalt «kanonslag».

Danske TV 2 har snakket med et vitne som våknet av et smell. Eksplosjonen skal ha skjedd rundt klokken 3 i natt. Det skal ha vært flammer og kraftig røykutvikling på stedet, ifølge TV 2.

Politiet er på stedet. Trappeoppgangen har vært stengt av i flere timer.

Hendelsen skjer på ettårsdagen for angrepene mot Israel 7. oktober i fjor. Politiet har ikke direkte kommentert nærheten til den israelske ambassaden, men opplyser at de kommer til å være synlig til stede på ettårsdagen.

– Vi verken kan eller vil akseptere at der er borgere som er utrygge, sier politiinspektør Trine Møller på pressekonferansen.

På spørsmål om det bor jødiske borgere i oppgangen, svarer politiet at etterforskningen vil svare på dette.

To svenske tenåringer ble forrige uke siktet for terror. De er anklaget for å ha kastet håndgranater opp på en balkong i nærheten av den israelske ambassaden.

