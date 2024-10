EUs utenrikssjef sier situasjon i Midtøsten bare blir verre og verre

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Ett år etter det grusomme angrepet på Israel, er situasjonen bare blitt verre. Folk i området er mer utrygge enn noen gang, fanget i endeløs spiral av vold, hat og hevn, sier Borrell i en uttalelse på årsdagen for Hamas-angrepet mot Israel.

EUs utenrikssjef frykter at hele Midtøsten-regionen står på randen av altomfattende ildebrann som det internasjonale samfunnet ikke synes å kunne kontrollere.

– Terroristangrepet fra Hamas og andre grupper har hatt følger for hele regionen, for EU og for hele kloden. Det foregående året har vist oss den forferdelige lidelsen til det palestinske folket på Gazastripen og også på Vestbredden, sa Borrell.

EUs utenrikssjef gjentok oppfordringen om umiddelbar våpenhvile på alle fronter og sa at dette er den eneste måten å få de israelske gislene ut på.

