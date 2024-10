Russiske angrep mot Kyiv: – Fienden tok nok en gang i bruk droner

– Fienden tok nok en gang i bruk droner mot Kyiv gjennom natten, opplyser lederen for Kyivs militæradministrasjon, Serhij Popko, på Telegram.

– Russiske droner ble skutt mot hovedstaden i flere omganger og fra flere retninger, sier han videre.

Popko hevder imidlertid at Ukrainas luftforsvar skjøt ned alle før de traff byen, og det er foreløpig ikke meldt om skader i forbindelse med nattens angrep mot Kyiv.

Flyalarmen i Kyiv-regionen gikk av tre ganger gjennom natten i totalt fem timer, ifølge Popko.

Odesa-ordfører Hennadij Trukhanov skriver på Telegram at havnebyen også ble angrepet i natt og at det er meldt om flere eksplosjoner. Foreløpig er det ikke meldt om skader.

Guvernøren i Kherson, Oleksandr Prokudin, sier en sivil er drept og 15 andre såret i russiske angrep det siste døgnet. Påstanden er ikke bekreftet fra uavhengig hold og Russland har heller ikke kommentert den.

Både Russland og Ukraina nekter for å angripe sivile i krigen, som Russland utløste med sin fullskalainvasjon i februar 2022. Likevel har tusenvis av sivile blitt drept i den over to og et halvt år lange krigen, de fleste av dem ukrainere.

