IDF har omringet flyktningleir i Gaza – hevder Hamas ruster opp igjen

– Israelske styrker har omringet Jabalia og fortsetter operasjoner i området, sier IDF i en uttalelse.

Militæret hevder at de har etterretning som tilsier at det er terrorinfrastruktur i flyktningleiren. De hevder også at Hamas forsøker å ruste opp igjen i området etter nesten et helt år med regelmessige israelske angrep i Gaza.

IDF legger til at luftstyrker bisto bakkestyrkene. Luftangrepene skal ha truffet et våpendepot og annen militær infrastruktur, heter det i uttalelsen.

Talsperson Mahmud Bassal for Gazas sivilforsvar bekrefter til nyhetsbyrået AFP at det har vært en rekke angrep mot Jabalia i løpet av natten.

Flyktningleiren har blitt utsatt for regelmessige angrep helt siden starten av krigen, og store deler av befolkningen har blitt drevet på flukt.

Les også: – Huset ble bombet, 20 ble drept. Du får det veldig tett på (+)

Les også: Ber folk våkne opp om adopsjon: – Fælt å si det

Les også: Regjeringen kutter i inntektsskatten