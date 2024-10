Midtøsten står i brann. Nå frykter palestinere i Gaza å bli glemt

– Det er veldig fokus på Libanon. Til og med de lokale mediene i Gaza skriver nå mer om Libanon enn om Gaza. Det er en krig som fortsatt pågår her, og det blir daglig drept mennesker. Så de er veldig opptatt av at Gaza ikke må bli glemt. De er glade for at vi kommer, ikke bare fordi vi hjelper dem, men også viser at vi bryr oss, sier lege Geir Stray Andreassen til Dagsavisen på telefon fra Gaza.

Andreassen er på plass i Det europeiske sykehuset i Khan Younis, sør på Gazastripen. Han er på sitt tredje oppdrag i Gaza så langt i år, hans 20. i området siden 2014.

NORWAC-teamet med f.v: ortoped Mohammed Abdus Samee fra Storbritannia, ortoped Geir Stray Andreassen, operasjonssykepleier Elin Møxvold og anestesilege Per Kristian Hyldmo. (Geir Stray Andreassen)

Tallet på drepte fortsetter å stige jevnt, og nærmer seg i skrivende stund 42.000, ifølge helsedepartementet i Gaza. Torsdag opplyste myndighetene at 99 mennesker ble drept det siste døgnet. Samtidig får opptrappingen i spenningene mellom Israel og Libanon, og Iran, stor oppmerksomhet.

Israel har gjennomført store angrep i Libanon, rettet mot Hizbollah-militsen. Tirsdag kveld svarte Hizbollah-allierte Iran med et stort rakettangrep mot Israel, skriver NTB.

Enorme ødeleggelser i Gaza

Andreassen er ortoped og en del av et team fra hjelpeorganisasjonen NORWAC. Dagsavisen snakket også med ham i april i år da han jobbet ved Al-Awda-sykehuset utenfor Beit Hanoun nord på Gazastripen i to uker. I januar i år jobbet han ved Det europeiske sykehuset i Khan Younis, der han er tilbake nå.

FN anslår at to tredeler av bygningsmassen i Gaza har fått skader nesten ett år inn i krigen i kjølvannet av Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. Her hviler palestinere under restene av et ødelagt hus i Khan Younis. (Mohammed Salem/Reuters)

– I januar var det fortsatt en intakt by, men nå er den helt ødelagt. Det finnes nesten ikke uberørte hus eller bygninger. For meg ser det ut som om alt er skadet. Vi kan ikke bevege oss fritt omkring, men kjører til og fra. Det ser helt forferdelig ut, beskriver Andreassen nå.

– Folk kan ikke bo i leilighetene sine. De fleste jeg snakker med på sykehuset, sier de bor i telt.

I april fortalte Andreassen om enorme ødeleggelser i Nord-Gaza. Det er nærmest Hiroshima, sa han. Den samme beskrivelsen bruker han nå om byene i sør – Rafah og Khan Younis.

– Det er veldig vondt å se, sier Andreassen.

Geir Stray Andreassen og resten av NORWAC-teamet møtte store ødeleggelser da de reiste inn sør i Gaza i Khan Younis-området 19. september. (Geir Stray Andreassen)

Flere drept de siste dagene

For få netter siden var det intens bombing i området der Andreassen befinner seg. Han hører mest bombingen tidlig på morgenen og på kvelden, på dagtid er han på operasjonsstua som ligger midt inne i sykehus-bygningen. Der hører de lite.

– Det var veldig intenst for to netter siden, mange ble drept og skadd. Vi bor i bygningen på andre siden av gårdsplassen på sykehuset, da fikk vi beskjed av WHO (Verdens helseorganisasjon red.anm.) om at vi måtte evakuere og bo på sykehuset om natta. Av en eller annen grunn var det veldig tett bombing, sier Andreassen.

Bombingen sammenfalt med at Iran tirsdag kveld angrep Israel med rundt 200 raketter. Ifølge Andreassen ble det møtt med mye jubel rundt sykehuset, men også kraftig bombing fra både fly, droner og helikoptre.

– Det var en ganske tøff natt for folk. Alle sier de var våkne hele natta. Store menneskemengder forsøkte å trenge seg inn på sykehusområdet, da det regnes som det tryggeste stedet å oppholde seg.

Andreassen sier at det for hans del også er vondt å se det som skjer. For noen dager siden var de i en mottakelse og hilste på en barnelege. Onsdag fikk de høre at han ble drept i bombingen om natta.

– Huset ble bombet, og 20 ble drept. Du får det veldig tett på deg. Jeg hilste på denne personen to dager før, han var en kollega, så får vi høre at han er død. Han ligger i ruinene, de har ikke klart å få ham ut ennå.

– Det føles ekstra tungt, sier Andreassen.

I tillegg til de over 41.000 drepte, er over 96.000 såret i løpet av krigen i Gaza det siste året. Flertallet av ofrene er kvinner og barn. Tallet på drepte inkluderer ikke tusenvis av palestinere som er savnet. Mange antas å ligge begravd under ruinene av bombede bygninger, skriver NTB. Ifølge FN er to tredeler av alle bygninger på Gazastripen enten helt eller delvis ødelagt i israelske angrep i tida etter 7. oktober 2023.

Geir Stray Andreassen og resten av NORWAC-teamet møtte store ødeleggelser da de reiste inn sør i Gaza i Khan Younis-området 19. september. (Geir Stray Andreassen)

Hele familien ble drept

Anestesilege Per Kristian Hyldmo er også på plass i Khan Younis som en del av NORWACs team. I en tekst han har delt med Dagsavisen, beskriver Hyldmo hverdagen til en palestinsk ambulansearbeider han har snakket med. Mannen sier det er krevende å kjøre ambulanse på Gazastripen nå, og at gatene kan være sperret av bygningsdeler etter bombing. Omveien fram til skadesteder kan være svært lang, sier han.

Ambulansearbeideren forteller også om hvordan en av ambulansene deres ble angrepet i oktober i fjor, og hvor lite de hadde å gå ut fra da den drepte kollegaen som kjørte, skulle identifiseres.

I en video mannen har delt med Hyldmo, bærer ambulansearbeideren selv en ni måneder gammel jente inn i akuttmottaket der han selv jobber for tida. Ifølge ambulansearbeideren ble hele jentas storfamilie på 21 mennesker drept. Jenta ble funnet i live etter to timer, begravd under resten av huset, gjengir Hyldemo.

Også ambulansearbeideren selv har mistet flere i familien sin det siste året.

Geir Stray Andreassen og resten av NORWAC-teamet møtte store ødeleggelser da de reiste inn sør i Gaza i Khan Younis-området 19. september. (Geir Stray Andreassen)

Dagsavisen har tidligere omtalt angrep mot Gazas helsetjenester. Allerede i desember sa FNs nødhjelpskoordinator for de okkuperte palestinske områdene, Lynn Hastings, at helsevesenet på Gazastripen hadde brutt sammen.

Flere enn 500 angrep mot helsetjenester er registrert i Gaza, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). I tillegg truer sult: 2.1 millioner innbyggere trenger raskt mat og bistand, og nødhjelp-tilgang er fortsatt begrenset, skriver WHO videre.

Bekymret for høsten og regn

Geir Stray Andreassen og resten av NORWAC-teamet jobber med lokalt ansatte. Noen av dem bor på sykehuset, men de fleste bor i telt. Andreassen beskriver hvordan ansatte busses til sykehuset klokka 8 om morgenen, og hjem igjen allerede klokka 14. Etter det er det farligere å reise ut av sykehusområdet, sier han. Andreassen og de norske kollegene prøver å støtte der de kan, gi råd og bistå på operasjonsstua. Det gjør de også på kveldstid, hvis det er behov for det.

Geir Stray Andreassen (t.v.) sammen med overlege Jamal Helal på Det europeiske sykehuset i Khan Younis. (Geir Stray Andreassen)

Til sykehuset kommer det mange med eksplosjon- og skuddskader. Det er også mange som har infeksjoner etter skader fra nettopp eksplosjoner eller skudd. Nylig klarte NORWAC å få inn to trailere med utstyr til sykehuset, men ellers er det vanskelig å få det som trengs inn i Gaza, sier Andreassen. Når utstyret er såpass dårlig, tar inngrep lengre tid.

– Operasjonstida gjør også at infeksjonsfaren øker, sier han.

– Folk er slitne. Kollegaer har jobbet kontinuerlig i ett år uten ferie. De går 24-timersvakter, så skal de «hjem» og slappe av. Da skal de hjem til telt, der ungene hopper rundt. Om natta er det ofte bomber, så det er vanskelig å sove. De er slitne. Veldig slitne, sier Andreassen.

I tillegg til å bekymre seg for bomber, uroer innbyggerne på Gazastripen seg for regntida i høst. Mange av teltene de internt fordrevne i Gaza bor i, er satt opp på sandgrunn.

– Vi vet hvordan det blir med regn i sanden, det blir gjørmete og fælt. Mange bekymrer seg for det. Det er ikke nok med at de skal bekymre seg for bomber og skudd og sånt, nå er det regn også. Folk er alltid bekymret for familien sin, sier Andreassen.

