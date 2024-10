Skjerpet grensekontroll mellom Sverige og Danmark

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Tirsdag kveld ble Israels ambassade i Stockholm beskutt og natt til onsdag ble to håndgranater sprengt ved den israelske ambassaden i København. To svenske tenåringer er siktet for terror etter hendelsen i den danske hovedstaden.

Beslutningen om å skjerpe sikkerheten ved grensen er tatt i samråd med den danske etterretningstjenesten PET.

– Om noen skulle vært i tvil om alvoret i den siste ukens hendelser ved den israelske ambassaden, understreker de nye anklagene dessverre med all mulig tydelighet at terrortrusselen mot Danmark er alvorlig. Dessverre finnes det mørke krefter som vil oss vondt, sier landets justisminister Peter Hummelgaard.

Det skal foretas stikkprøvekontroller, det skal skje på Øresund-broen, samt i ferger, tog og biler fra Sverige.

