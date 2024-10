Hundretusener fortsatt uten strøm etter orkanen Helene i USA

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fredag var fortsatt nær 700.000 boliger og bedrifter uten strøm i seks delstater, flesteparten av dem i North Carolina, South Carolina og Georgia.

Det er en bedring fra fem dager siden da over 2 millioner strømabonnenter var rammet. I North Carolina satser strømselskapet Duke Energy på at mange av dets berørte kunder der har strømmen tilbake innen søndag kveld.

Men en del strømkunder, rundt 100.000, bor på steder der ødeleggelsene etter orkanen er enorme, og disse kan risikere å være strømløse også inn i neste uke eller enda lenger, uttaler selskapet.

Ekstremværet ødela også vannforsyningssystemene så kraftig og over et så stort område at en føderal tjenesteperson sier det kan ta flere uker å gjenopprette tilgangen på vann.

Selv vann som er uegnet som drikkevann, er vanskelig å finne. Noen steder har folk hentet vann i bøtter fra en bekk for å kunne skylle ned toalettene. Et sted har folk fått råd fra myndighetene om å samle inn vann til andre formål enn drikkevann, fra et lokalt svømmebasseng.

Helene traff Floridas nordvestlige kyst 26. september som en kategori 4-orkan og pløyde en ødeleggende vei nordover. De store strømløse områdene var synlige fra verdensrommet.

Over 220 personer er døde i seks delstater og Helene er dermed den dødeligste orkanen som har truffet det amerikanske fastlandet siden Katrina i 2005. Fortsatt er flere hundre personer ikke gjort rede for.

