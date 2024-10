EUs nye kommissærer skal grilles i november

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Fra 4. til 12. november vil det gå slag i slag på to møterom i parlamentsbygningen i Brussel.

Her vil de ulike komiteene i parlamentet drive nitid utspørring av hver enkelt kandidat. Det er satt av tre timer til hver kommissær.

Det er komiteene som skal avgjøre om kandidatene både er passende som kommissær, og om han eller hun har de kvalifikasjonene som trengs for å håndtere den porteføljen de er blitt tildelt av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

Om et flertall i komiteen mener at så ikke er tilfelle, blir det tommel ned.

Vise muskler

Kommissærgodkjenningen er eneste gang EU-parlamentet virkelig har mulighet til å flekse musklene vis-à-vis den mektigere EU-kommisjonen ved å kunne avvise foreslåtte kommissærer. Den makten vil de gjerne bruke, ifølge analytikere og presse i Brussel.

– Jo mer skummelt parlamentet er, jo bedre. Da får vi mer makt i forholdet til kommisjonen, sier en av lederne i partigruppa The Left, franske Younous Omarjee, til nyhetsbyrået AFP.

Derfor raser nå spekulasjonene om hvilke kommissærer som kan få tommel ned fra parlamentet.

Italia og Ungarn kan ryke

For fem år siden ble både Frankrikes, Ungarns og Romanias kandidater avvist. I år spekuleres det særlig på at Ungarns foreslåtte kandidat Oliver Varhelyi, som står på gjenvalg, kan få tommel ned.

Varhelyi er regnet som Viktor Orbans lojale mann i Brussel de siste fem årene.

Også Italias Raffaele Fitto, som tilhører statsminister Gioriga Melonis ytre høyre-parti Italias brødre, kan få det tøft under grillingen.

Partigruppa De grønne varsler at de vil gå imot Fitto, som har stått tiltalt – men blitt frikjent – i flere korrupsjonsskandaler i Italia. Som kommissær for EUs utjevningspolitikk vil han rå over en stor sekk EU-midler.

– Ikke særlig heldig, kommenterte De grønnes talsperson syrlig på en pressekonferanse i parlamentet fredag.

Kan føre til utsettelse

Det vil i tilfelle bety at det landet vedkommende kommer fra, må utnevne en ny kommissær. Det kan ta tid og kan føre til at oppstarten for den nye EU-kommisjonen blir ytterligere utsatt.

Planen er nå at kommisjonen skal tiltre 1. desember.

Men nettopp faren for utsettelser kan føre til at komiteene blir mindre ivrige på å avvise noen av kandidatene.

Dessuten er parlamentet mer splittet enn på mange år. En avvisning av en kandidat som tilhører et parti på høyresiden, kan føre til at høyrepartiene i parlamentet går sammen om gjøre gjengjeld og avvise en kandidat fra et parti på venstresiden.

– Vi holder et øye med hverandre. Logikken er at «hvis du rører mine, så rører jeg en av dine», sier en kilde i parlamentet til AFP.

