Ukrainske myndigheter advarer om vannmangel i Øst-Ukraina

Gjennom over to og et halvt år med krig har Russland rettet en rekke angrep mot kritisk infrastruktur i Ukraina. Flere frykter at sivile ukrainerne nå går sin hittil tøffeste vinter i møte.

Donetsk-guvernør Vadym Filasjkin sa torsdag at så mange som 260.000 mennesker kan rammes av vannmangel den kommende tiden.

– Den nordlige delen av Donetsk-regionen kommer til å stå uten vannforsyning på ubestemt tid, skrev han på Telegram.

Den regionale myndigheten i Donetsk sa til AFP fredag at det var problemer med vanntrykket i hele området.

– Det er problemer med å få vannforsyninger til de øverste etasjene av bygninger, het det i en uttalelse, uten at det ble sagt noe om hvor mange som kom til å bli rammet av vannmangelen.

Les også: Oljelager brant i Russland – flere droneangrep gjennom natten

Les også: Tror på ny trussel fra Vladimir Putin: – Dette er et spill (+)

Les også: Stoltenbergs erstatter med klar beskjed: – Ukraina må vinne