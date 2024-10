Storbritannia skal bruke 22 milliarder pund på karbonfangst

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Pengene skal gå til tre karbonfangstprosjekter i Teesside og Merseyside nord i England.

Statsminister Keir Starmer mener denne uken har markert en milepæl for Storbritannia.

– Denne uken så vi slutten på kullkraften, som har bygget dette landet i mange år. Nå ser vi vår nye framtid i horisonten med karbonfangst og lagring – det største karbonprogrammet i denne nye industrien i hele verden, sa Starmer under et besøk i Chester, nær Liverpool.

Storbritannias siste kullkraftverk, ved Ratcliffe-on-Soar i England, stengte mandag dørene for godt. Dermed var det over for en 142 år lang tradisjon. Verdens første kullkraftverk åpnet i London i 1882.

Med milliardinvesteringen håper regjeringen å blåse liv i regionene som rammes av nedgangen i industrien.

– Avkarbonisering betyr ikke avindustrialisering, sa Starmer.

Planen er å skaffe ytterligere 8 milliarder pund fra private investorer. Etter planen skal Storbritannia være klare til å lagre CO2 fra 2028.

Den forrige regjeringen ville bruke 20 milliarder pund over 20 år på karbonfangst. Starmer hevder imidlertid at toryene ikke hadde satt av penger eller landet noen avtaler om dette.

Les også: Derfor er dette en verdifull vekst i Norge (+)

Les Dagsavisens leder: Europa fortsetter marsjen mot høyre (+)

Les kommentar: Ap et lite knepp til høyre (+)