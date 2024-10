Biden: – Vet ikke om valget blir fredelig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Jeg er trygg på at det vil bli fritt og rettferdig. Men jeg vet ikke om det vil gå fredelig for seg, sa presidenten til pressen i Det hvite hus.

Uttalelsen til Biden var en reaksjon på kommentarer fra Trump .

– Ting Trump har sagt, og ikke minst det han sa sist han ikke likte resultatet av valget, var svært farlige, sa presidenten.

Biden kom fredag på et sjeldent besøk til presserommet i Det hvite hus og kommenterte flere aktuelle saker, ikke minst krigen i Midtøsten, både i Gaza og i Libanon.

Han sa rett ut at han ikke visste om det er slik at statsminister Benjamin Netanyahu trenerer en fredsavtale for å bruke krigen til å påvirke resultatet i det amerikanske presidentvalget.

– Ingen administrasjon har hjulpet Israel mer enn jeg har gjort, absolutt ingen. Og det burde Bibi (kallenavn på Netanyahu. red.anm.) huske. Om han forsøker å påvirke valget, vet jeg ikke. Men jeg regner ikke med det, sa Biden.

En våpenhvileavtale vil kunne gi Biden et konkret politisk resultat å vise til, og dermed også styrke presidentkandidat Kamala Harris. En fortsatt krig vil imidlertid kunne svekke Demokratene og åpne for påstander om en rask løsning fra Donald Trump. Mange kommentatorer mener at Netanyahu ser seg mer tjent med Trump i Det hvite hus enn Harris.

Biden opplyste at det ennå ikke er fattet noen beslutning om hva slags gjengjeldelse Israel skal sette i verk overfor Iran.

