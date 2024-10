Sverige klassifiserer Marburg-viruset som samfunnsfarlig

– Regjeringen planlegger å fatte en beslutning om å klassifisere marburg som en samfunnstruende sykdom i morgen på et regjeringsmøte, sier sosialminister Jakob Forssmed til Aftonbladet.

Det ble onsdag slått alarm i Tyskland etter at det var mistanke om at en tysk student og hans kjæreste kunne vært smittet av viruset. Onsdag kveld viste imidlertid prøvesvar at de to tyskerne ikke var smittet allikevel, men de skal likevel isoleres og overvåkes de kommende ukene.

Sykdommen forårsaket av marburgviruset gir alvorlig feber, blødninger og organsvikt og er svært farlig. Dødelighetsraten er på 88 prosent.

Så langt har elleve personer dødd av viruset i Rwanda.

