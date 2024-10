Den kongelige ballett i Danmark hever aldersgrensen etter voldsanklager

I alt stenges fem av klassetrinnene på ballettskolen, og årlige prøver der elever risikerer å bli kastet ut, avskaffes, melder danske Politiken.

Elever får ikke lenger plass på skolen før etter 5. klasse.

Likevel får elevene som allerede går på skolen, fortsette ballettopplæringen siden verken sakkyndige eller tilsyn ved skolen i vår avdekket et akutt trivselsproblem.

Det innføres imidlertid en maksimal grense på hvor mange forestillinger barna på balletten får delta i årlig.

– Skolen skal være et sted som fokuserer på utvikling og barns profesjonalitet framfor en fabrikk som forsyner balletten med barn, sier teatersjef Kasper Holten til avisen.

Spiseforstyrrelser og depresjoner

De store endringene ved ballettskolen kommer etter at flere tidligere elever sto fram i Politiken i fjor høst og beskrev et miljø med psykisk og fysisk vold.

Totalt 17 tidligere elever fortalte avisen at de hadde utviklet spiseforstyrrelser da de gikk på ballettskolen.

Andre fortalte at de hadde fått angst og depresjoner, blant annet fordi ansatte ved ballettskolen skal ha oppfordret elever av normal vekt til å gå ned i vekt. Det skal ha dreid seg om barn helt ned i niårsalderen.

Ifølge flere av elevene var undervisningsmiljøet basert på frykt, og de har fortalt om hvordan elever ble mobbet av lærerne.

Avdekket kritikkverdige forhold

Det har foregått en uavhengig granskning av forholdene ved ballettskolen som følge av anklagene.

Advokatfirmaet som har håndtert saken, mottok 97 varsler i forbindelse med granskningen. De aller fleste av dem gjaldt hendelser ved skolen i perioden 2010 fram til i dag.

Granskningen avdekket at forholdene ved skolen har blitt bedre over tid, men både teatersjef Holten og ballettsjef Nikolaj Hübbe fikk reprimander fra styret som følge av saken.

– Kort fortalt, jo lenger vi går tilbake i tid, jo mer kritikkverdige er forholdene, heter det i granskningen.

Granskningen fastslo at det var grunnlag for reaksjoner mot tre ansatte ved Det Kongelige Teater. Styret har erkjent at elever ved ballettskolen har vært utsatt for et «uakseptabelt tøft undervisningsmiljø».

Ballettsjef Hübbe har vært sykmeldt på ubestemt tid siden i sommer. Det Kongelige Teater varslet allerede i mai at han slutter som ballettsjef når kontrakten hans går ut i 2026.

