Støre om Midtøsten: Mange tegn viser at vi er i en storkrig

– Mange tegn viser at vi er i en storkrig. Når Iran og Israel, land som ikke har grenser til hverandre, er i en væpnet konflikt, er det en alvorlig krigstilstand, sier Støre til NTB.

– Det er ikke slik at man må erklære krig for å si at det er krig som råder. Det avgjørende nå er å hindre at det bare er militære svar som blir satset på. Ett militært angrep utløser et annet militært angrep, og da er vi i opptrapping, fortsetter han.

