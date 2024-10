USAs tidligere president Jimmy Carter fyller 100 år

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Selv de siste 19 månedene med hjemmesykepleie i byen Plains, har Georgia-demokraten og den 39. presidenten fortsatt å trosse forventningene.

Det har han gjort gjennom hele livet. Med sin start på familiens peanøttgård i Georgia steg Carter i rankene fra peanøttbonde til varehuseier til omsider å bli en kjent politiker på verdensscenen.

Han var USAs president mellom 1977 og 1981 og jobbet deretter i over fire tiår med den ideelle organisasjon The Carter Center, som han og kona Rosalynn var med å grunnlegge i 1982.

– Ikke alle får 100 år på denne jorden, men når noen gjør det, og bruker den tiden til å gjøre så mye godt for andre mennesker, er det verdt å feire, sier Carters barnebarn Jason Carter i et intervju.

USAs tidligere president Jimmy Carter i Philadelphia i oktober 1976. Carter er den første amerikanske presidenten som fyller 100 år. (Anonymous/AP)

Hjemmefest

Den store dagen markeres med en rekke arrangement, deriblant i Carters hjem i Plains i Georgia, som han og Rosalynn bygde sammen på begynnelsen av 60-tallet.

Jimmy Carter ble født 1. oktober 1924 i Plains, byen der han siden har tilbrakt mer enn 80 av sine 100 år.

Den tidligere førstedamen, som også ble født i Plains, døde i november i fjor, 96 år gammel.

The Carter Center organiserte 17. september en musikalsk galla til ære for den tidligere presidenten, et arrangement som samlet inn mer enn 1,2 millioner dollar til organisasjonens arbeid.

Flere markeringer

I St. Paul i Minnesota markerer frivillige fra organisasjonen Habitat for Humanity den store fødselsdagen med å bygge 30 hus. Carter-ekteparet ble ambassadører for den internasjonale organisasjonen etter at de forlot Det hvite hus.

Carter overlevde en kreftdiagnose i en alder av 90 år, hadde flere fall og fikk hofteprotese i midten av 90-årene, før han kunngjorde som 98-åring at han ville inn på hospits.

Innbyggere i hjembyen Plains planlegger tirsdag kveld nok en konsert til ære for 100-åringen.

Sist Carter selv ble sett i offentligheten var for nesten et år siden da han i rullestol deltok i sin kones begravelse.

