Ytre høyre-parti mot historisk valgseier i Østerrike – men ingen vil samarbeide med partilederen

Frihetspartiet FPÖ fikk om lag 29 prosent av stemmene, viste de første prognosene fra Arge Wahlen og Foresight som kom kort tid etter at valglokalene stengte klokka 17 søndag.

– Jeg har en god følelse i dag. Jeg tror stemningen er riktig, og at stemningen vil vise seg i stemmer, sa FPÖ-leder Herbert Kickl da han avla sin stemme i et valglokale i nærheten av Wien.

Ingen vil ha Kickl

Det konservative regjeringspartiet ÖVP endte på andreplass med drøyt 25 prosent av stemmene, viser prognosene. Det er en kraftig nedtur fra oppslutningen på 37 prosent som partiet fikk ved forrige valg. Det sosialdemokratiske partiet ligger an til å få 20 prosents oppslutning, ifølge prognosene, som er basert på poststemmer og opptelte stemmer fra valglokaler som hadde kortere åpningstid.

Statsminister Karl Nehammer erkjente nederlaget en drøy time etter at prognosene forelå. Henvendt til støttespillerne gjentok han at ÖVP må stå ved det partiet har lovt før valget.

Da østerrikerne gikk til urnene søndag, var det klart at FPÖ kunne ta sin første valgseier noensinne. Partiet har vært del av koalisjonsregjeringer tidligere. Men Kickl kan slite med å finne samarbeidspartnere denne gangen.

Statsminister Nehammer har i valgkampen fremstilt seg selv som en statsmann – og rivalen Herbert Kickl som en giftig trussel. Selv om Kickl ønsker å overta jobben, kan det vise seg vanskelig siden de andre partiene har varslet at de vil nekte å samarbeide med ham, skriver DPA.

Ba partiene revurderer

Kickl sendte ut en invitasjon om samarbeid etter at den historiske valgseieren etter alt å dømme var i boks søndag.

– Valgresultatet kunne ikke vært klarere, sa partilederen til østerriksk TV.

Han gjorde det klart at han er åpen for samtaler med alle partier og mener de andre partiene bør revurdere sitt standpunkt om å nekte regjeringssamarbeid.

Det konservative regjeringspartiet har ikke fullstendig utelukket samarbeid med FPÖ. Men Nehammer har insistert på at dersom de skal danne en koalisjon, bør det ikke involvere Kickl. Dette gjentok han da han kommenterte valgresultatet overfor den østerrikske TV-kanalen ORF.

Generalsekretær i ÖVP understreket også partiets løfte om at de ikke vil inngå i regjering med Kickl i spissen.

– Det var slik i går, det er slik i dag og det vil også være slik i morgen, sa generalsekretær Christian Stocker da han talte til partiets støttespillere, ifølge DPA.

– Vil ikke tre til side

Kickl på sin side har ikke gitt noen indikasjoner på at han kan være villig til å trå til side som statsministerkandidat for å sikre at partiet hans skal lede regjeringen, skriver Reuters.

– Det som står på spill, er om FPÖ vil kunne utnevne en statsminister eller ikke, sier Kathrin Stainer-Hämmerle, professor i statsvitenskap ved Carinthia-universitetet.

– Skulle det skje, så må jeg si at Østerrikes rolle i EU ville vært vesentlig annerledes. Kickl har ofte sagt at Viktor Orban er et forbilde for ham, og han vil støtte ham, sier professoren, som viser til Ungarns statsminister.

Mulig med trepartikoalisjon

Hvem som seiler opp som sannsynlige koalisjonspartnere, er nå høyst usikkert.

De Grønne, som for tiden sitter i koalisjonsregjering med de konservative, ser ut til å få rundt 9 prosent av stemmene. Det samme gjør det liberale partiet NEOS. En mulighet som er løftet fram, er en treveiskoalisjon mellom de konservative, sosialdemokratene og de liberale.

– Det er viktig for de andre partiene å utforske en mulig allianse mot ytre høyre, sa sosialdemokratenes leder til østerriksk TV.

Innvandring i sentrum

Rundt 6,4 millioner av Østerrikes befolkning på 9 millioner er stemmeberettigede.

Innvandring har vært et sentralt tema i valgkampen, i tillegg til økonomi. Ytre høyre har tatt til orde for å slå ned på innvandring dersom de overtar i regjeringskontorene. I tillegg har utsendelse av migranter som ikke har fått opphold, til hjemlandet, vært et tema.

FPÖ er euroskeptisk og Russland-vennlig, skriver Reuters. En valgseier innebærer at Østerrike blir det seneste i en rekke EU-land der ytre høyrepartier går fram, etter at man har sett framgang hos lignende partier i Nederland, Frankrike og Tyskland.

