Kamala Harris lover innvandringsreform

Rundt 7 millioner har blitt pågrepet for å ha tatt seg ulovlig inni USA fra Mexico siden Joe Biden ble president, et rekordhøyt tall som har ført til skarp kritikk fra republikansk hold.

På målinger sier flere at de stoler mer på motkandidat Donald Trump enn på henne når det kommer til innvandringspolitikk.

– Ødelagt system

I den lille grensebyen Douglas i Arizona la hun fram sine planer for å «fikse vårt ødelagte innvandringssystem», samtidig som hun anklaget Trump for å skape frykt og splittelse når han snakker om innvandring.

Harris tok til orde for strengere straffer for folk som krysser grensa på ulovlig vis.

– Jeg vil ta ytterligere grep for å holde grensa stengt mellom innfartsportene. Dem som krysser grensene våre ulovlig, vil bli pågrepet og utestengt fra å ta seg inn på nytt i fem år, sa Harris.

– Vi vil ha ta ut strengere tiltaler mot folk som bryter reglene flere ganger, og om noen ikke søker om asyl ved en lovlig grenseovergang og heller krysser grensa ulovlig, blir de utestengt fra å få asyl, la hun til.

Human politikk

Harris understreket at hun vil føre en human innvandringspolitikk og sammen med Kongressen jobbe for at hundretusenvis av mennesker som ankom USA som barn, kjent som «dreamers», kan bli amerikanske statsborgere.

– Jeg avviser det falske valget om at vi enten må velge mellom å sikre grensa vår eller skape et innvandringssystem som er trygt, ordnet og humant, sa Harris.

– Vi kan og må gjøre begge deler.

Vil slå ned på fentanyl-import

Hun sa videre at hun, hvis hun blir valgt som president, vil gjenopplive et tverrpolitisk forslag om innvandringsreform som strandet i fjor etter motstand fra Trump.

Forslaget var myntet på både å få kontroll over den ulovlige innvandringen og tilstrømmingen av opioidet fentanyl.

Antall fentanyl-overdoser har skutt i været og er nå den vanligste dødsårsaken for amerikanere mellom 18 og 45, ifølge Reuters.

Harris sa at hun vil gå til angrep mot «hele den globale fentanyl-forsyningskjeden». Hun la til at Kina er i ferd med å stramme inn på kjemikaliene som brukes til å lage rusmiddelet, men at landets myndigheter må gjøre mer.

Hun lovet å doble bevilgningene til rettsforfølgelse av transnasjonale kriminelle organisasjoner og karteller og modernisere sjekkingen for smugling.

Trump-kritikk

Trump og hans visepresidentkandidat J.D. Vance har skjerpet retorikken rundt innvandring de siste ukene. Blant annet har de gjentatt løgner om at haitiske innvandrere i Ohio spiser kjæledyr, og at innvandrere begår lovbrudd og stjeler jobber fra amerikanske statsborgere.

Fredag ga Trump Harris skylda for den økte ulovlige innvandringen.

– Arkitekten bak denne ødeleggelsen er Kamala Harris. Hun snakker stadig om hvordan hun liksom vil fikse grensa. Vi ønsker bare å få svar på hvorfor hun ikke gjorde det for fire år siden. Det er et veldig enkelt spørsmål, sa Trump.

Republikanerne har pekt på jobben Harris fikk tidlig i Bidens tid i Det hvite hus med å jobbe med de bakenforliggende årsakene til den ulovlige innvandringen fra Mellom-Amerika.

Trumps valgkampstab betegner Harris' grensebesøk som et «desperat forsøk på å få amerikanerne til å glemme kaoset og ødeleggelsene hun har sluppet løs i sine fire år som grense-tsar».

