Eide i FN: – Vi står på randen av en regional storkrig

Utenriksministeren viet store deler av Norges innlegg i FNs hovedforsamling i New York til Midtøsten.

– Nesten et år har gått siden Hamas' avskyelige terrorangrep mot Israel 7. oktober, sa Eide (Ap) i hoveddebatten i FN lørdag.

Han gjentok Norges sterke fordømmelse av angrepet og kravet om at gislene i Gaza må løslatelses umiddelbart, uten vilkår. Samtidig understreket han at Israel, i likhet med alle andre stater, både har rett til å forsvare seg mot terrorisme – og er bundet av folkeretten.

– Den enorme lidelsen som er påført den palestinske befolkningen i Gaza mangler sidestykke. Mye av Gaza er lagt i ruiner. Minst 41.000 mennesker er drept, og mange flere er såret og lemlestet for livet, sa Eide.

– Blir verre for hver time

Han er enig med FNs generalsekretær om at «ingenting kan rettferdiggjøre en slik kollektiv avstraffelse».

Eide påpekte deretter at de ulovlige israelske bosetningene på den okkuperte Vestbredden utvides i en «alarmerende fart».

– Midtøsten opplever en av sine mørkeste timer, sa Eide og tegnet et mørkt bilde av den øvrige situasjonen i regionen.

– Mens vi er samlet i FN denne uka, har Libanon opplevd sine dødeligste dager på mange tiår. Vi står på randen av en stor regional krig.

– Selv nabolandene som for lenge siden inngikk fredsavtaler med Israel, er under enormt press. Situasjonen blir verre for hver time som går, sa Eide og understreket at regionens konflikter er dypt sammenflettet.

– Har sett denne filmen før

Fredag talte Israels statsminister Benjamin Netanyahu til den samme forsamlingen.

– Hans hovedbudskap var at vi alle må velge – enten står vi sammen med Israel, eller så er vi med Iran og dets stedfortredere. Han uttalte også at det bare kan bli fred hvis Hizbollah og Hamas nedkjempes fullstendig, sa Eide og fortsatte:

– Vi har sett denne filmen før. Jeg likte ikke slutten.

Viste til 11. september 2001

Uten å nevne George W. Bush med navn, påpekte Eide at USAs president hadde et lignende budskap etter terrorangrepene mot New York for 22 år siden.

– Denne inndelingen i et forenklet svart-hvitt-bilde der det ikke er noe rom for nyanser og kompleksitet, ei heller upartiskhet, og med en overdreven tiltro til militær makt alene, er ytterst farlig, sa Eide.

– Og det endte ikke godt. Vi er nødt til å lære av tidligere feil, fortsatte den norske utenriksministeren.

Mulighet i krisetid

Eide framholdt at alle kriser fører med seg en mulighet. Han gjentok Norges holdning om en tostatsløsning er den eneste troverdige veien til en varig fred.

Selv om det er akutt behov for våpenhviler både i Gaza og Libanon, er det ikke et alternativ til varige løsninger, påpekte han.

Torsdag deltok nesten 100 av FNs medlemsland i et møte i regi av Norge, EU og Saudi-Arabia, der de lanserte en global allianse for å implementere nettopp tostatsløsningen.

– Tre tiår etter Oslo-avtalene innser stadig flere stater at det å vente for evig på det riktige øyeblikket til å forhandle, ikke nytter, sa Eide.

Ba om Palestina-støtte

Norge anerkjente Palestina som selvstendig stat i mai, og er blant 146 av FNs 193 medlemsland som så langt har gjort det samme.

Eide fikk applaus fra salen da han oppfordret resten av landene til å følge etter – slik at staten Palestina kan bli fullverdig medlem av FN.

– Vi ber alle som kan, om å hjelpe til med å bygge Palestinas institusjoner, og regionale aktører om å hjelpe til med å innlemme en politisk løsning i et bredere regionalt rammeverk, sa Eide.

Kritiserte Russland

Utenriksministeren innledet sin tale i FNs 79. hovedforsamling med å påpeke at grunnpilarene i FN-pakten er truet.

– For første gang på 79 år har vi en stor, mellomstatlig krig i Europa, sa Eide og påpekte at Russland bryter selve fundamentet i FN-charteret med sin aggresjonskrig mot Ukraina.

– Disse prinsippene sikrer jevnbyrdigheten til alle stater, store og små, alltid og overalt og er grunnleggende for medlemsstatenes sikkerhet, sa Eide.

Advarsel fra Lavrov

Bare minutter tidligere hadde Russlands utenriksminister Sergej Lavrov stått på samme talerstol. Han advarte andre land mot å involvere seg i Ukraina-krigen og å «kjempe for seier over en atommakt».

Eide understreket at Norge støtter og vil fortsette å støtte Ukraina både militært og sivilt så lenge det trengs.

– Vi vil at Ukraina skal seire. Vi vil ha fred i Ukraina. Men det må være en rettferdig fred, i tråd med nøkkelprinsippene i FN-charteret, understreket Eide.

Han advarte sterkt mot en fredsløsning for Ukraina som innebærer at grenser endres med makt.

– Vi må alle avvise et slikt utfall. Det vil sette en fryktelig presedens, sa den norske utenriksministeren.

