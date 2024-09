Trump sier han skal møte Zelenskyj fredag

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Trump er Republikanernes presidentkandidat i valget i november og har sådd tvil om USAs fortsatte støtte til Ukraina om han vinner valget.

Han sier at han tar imot den ukrainske president i Trump Tower på Manhattan klokka 9.45 lokal tid, altså 15.45 norsk tid.

Zelenskyj møtte president Joe Biden og visepresident Kamala Harris torsdag og har forlenget oppholdet i USA for å møte Trump.

Trump legger til at han og Zelenskyj er uenige i enkelte saker. Onsdag kritiserte han Zelenskyj for å ikke ha inngått en avtale med Russland for å gjøre slutt på krigen.

– Vi fortsetter å gi milliarder av dollar til en mann som nekter å inngå en avtale. Så mange døde mennesker, enhver avtale, til og med den verste avtalen, ville ha vært bedre enn det vi har akkurat nå, sa Trump på et folkemøte i North Carolina onsdag.

Torsdag ble han spurt om Ukraina bør gi fra seg territorium til Russland for å gjøre slutt på krigen. Da svarte han «vi får se hva som skjer», skriver Reuters.

