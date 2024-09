Mens Israels kamp med Hizbollah trappes opp, frykter folk i Gaza å bli glemt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Nina Haabeth/NTB

Samtidig frykter befolkningen på Gaza at konflikten mellom Hizbollah og Israel vil føre at til at deres situasjon blir glemt.

Israelske krigsfly har angrepet over 1600 mål i Libanon som en del av Operation Northern Arrows. Nærmere 500 mennesker, deriblant over 35 barn, har blitt drept og minst 1600 såret i løpet av de siste par dagene. Titusenvis av desperate libanesere er nå på flukt fra Israels angrep.

EUs utenrikssjef, Josep Borrell, beskriver situasjonen som nær en fullverdig krig.

– Om dette ikke er en krigssituasjon, så vet jeg ikke hva man skal kalle det, la han til og viste til det høye antallet sivile ofre.

Bruker ikke ordet krig

Noe av grunnen til at verken Israel eller Iran-støttede Hizbollah ennå bruker ordet «krig» er fordi de begge håper å nå sine mål uten å sette i gang en mer alvorlig konflikt – eller å få skylden for en, mener Midtøsten-ekspert Lina Khatib ved den britiske tenketanken Chatham House.

– Selv om spenningen blusser opp, er ikke situasjonen i Sør-Libanon ennå en fullskala krig. Både Hizbollah og Israel håper å bruke begrensede midler for å presse hverandre, sier Khatib til nyhetsbyrået AP.

Med sine rakett- og droneangrep har Hizbollah håpet å presse Israel til å gå med på en våpenhvile med Hamas. Hizbollah har sagt at de ville stanse angrepene hvis det ble en våpenhvile i Gaza, men utsiktene for en slik avtale virker nå svært fjerne.

Vil Israel knuse Hizbollah?

Postdoktor og historiker ved Midtøstenstudier ved Universitetet i Oslo, Erik Skare, mener det kan være mye som tyder på at Israel vil forsøke å håndtere Hizbollah på like linje som de har gjort med Hamas.

– Usikkerheten ligger i om Israel mener det vil være nok å ødelegge Hizbollahs støttefront til Hamas ved grensen i nord, eller om de vil gå inn for å knuse Hizbollah helt.

Skare påpeker at man ikke kan undervurdere det israelske traume etter Hamas' terrorangrep for snart et år siden.

– Det er en frykt i Israel om at Hizbollah kan gjøre det samme nord i Israel som Hamas gjorde i sør. Og angrepet fra Hamas førte til at Israel satte alt inn på å knuse dem, understreker Skare.

Mye lengre tid

– Hvis Israel nå også går inn for å knuse Hizbollah, vil det bety langt mer omfattende bombing og en kampanje som vil være mye lengre fordi Hizbollah er så mye sterkere enn Hamas.

Skare mener det vil føre til dramatiske konsekvenser, med enorme sivile tap.

– Hamas er en lilleputt mot Hizbollah, som er en av de sterkeste ikke-statlige aktørene i Midtøsten. De har et stort antall soldater med langvarig krigserfaring fra Syria. Hizbollah er en lang mer formidabel motstander for Israel, med stor militær slagkraft og langtrekkende missiler, sier Skare, som likevel understreker at Israel er den langt sterkere parten.

– Dette er også en av grunnene til at Hizbollah og Iran har vist tilbakeholdenhet i denne konflikten. De ønsker ikke en eskalering. Det er i deres egen sikkerhetspolitiske interesse i å dempe konflikten. De har ikke militærkraft til å hamle opp med Israel, understreker Skare.

Ingenting å tape

Han sier at den eneste som kan stanse Israel er USA.

Høytstående amerikanske tjenestemenn har opplyst at USA har frarådet Israel fra å innlede en bakkeinvasjon av Libanon. USA skal ha konkrete planer for hvordan krisen kan løses.

– Problemet er at USA ikke stiller noen betingelser for sin militære støtte til Israel. Israel har ikke noe å tape på å gå mot amerikanernes vilje, mener Skare.

Ikke ferdige i Gaza

Midtøsteneksperten understreker at selv om Israel nå vender oppmerksomheten mot Libanon, betyr det ikke at de er ferdige i Gaza.

– Det vil de ikke være på mange, mange år. Spørsmålet er hvilken form det vil ta: utstasjonerte israelske soldater, reokkupasjon. Men Hamas er nå så svekket militært at Israel føler det har tilstrekkelig kontroll på bakken i Gaza, mener Skare.

Neste punkt for Israel er derfor å gjenetablere normaliteten i det nordlige Israel, der befolkningen har vært evakuert i snart et år. Spørsmålet er altså hvordan normaliteten kan gjenopprettes.

Gaza føler seg glemt

Med den nye dramatiske utviklingen frykter palestinerne på Gaza at de blir glemt. Familiene til israelske gisler som fortsatt holdes i Gaza har samme bekymring, skriver nyhetsbyrået AP.

Israel har flyttet militære nøkkelenheter til den nordlige grense mot Libanon, men fortsatt er tusenvis av soldater igjen i Gaza, der de utfører sporadiske raid og hindrer fordrevne palestinere i å vende hjem.

Nezar Zaqout, en av rundt 1,9 millioner palestinere som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine siden Israel-Hamas-krigen brøt ut, sier at han er redd for at kampene mellom Israel og Hizbollah vil overskygge oppmerksomheten om de forferdelig vanskelige leveforholdene på Gazastripen.

– Vi har allerede blitt helt glemt, mener Zaqout, som bor i en flyktningleir i Khan Younis.

Stadige bomber

– Det faller bomber hver dag, hver dag får vi nye martyrer og hver dag blir nye mennesker skadet, sier Saadi Abu Mustafa som bor i en teltleir i Muwasi.

Lørdag i forrige uke ble en skole brukt som tilholdssted for flyktninger i Nord-Gaza bombet. Minst 22 mennesker ble drept og 30 ble andre såret, de fleste kvinner og barn, ifølge Gazas helsedepartement.

Les også: Donald Trump: – Vinner vi her, så vinner vi hele greia (+)