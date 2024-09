Macron sier eskalering i Libanon er den største risikoen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I en tale i FNs hovedforsamling i New York onsdag sa den franske presidenten at både Israel og Hizbollah må respektere forpliktelsene som er nedfelt i FN-resolusjoner.

Det kan ikke og må ikke bli krig i Libanon, uttalte Macron fra talerstolen.

Han oppfordret Israel til å stanse eskaleringen i Libanon, og han oppfordret Hizbollah til å stanse angrepene mot Israel.

Macron snakket også om Gaza i talen sin. Han sa at Israel har rett til å forsvare seg mot Hamas, men at krigen i Gaza nå har vart for lenge. Altfor mange uskyldige sivile er blitt drept, sa presidenten.

Ukraina var også tema i talen hans. Macron lovet å støtte landets forsvar mot den russiske krigføringen, men sa også at Frankrike er forpliktet til å jobbe for fred.

– Frankrike skal støtte det ukrainske folkets bemerkelsesverdige motstand, og skal forplikte seg til å ivareta sikkerheten deres på lang sikt. La oss arbeide for fred, sa Macron.

