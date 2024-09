Haitisk gruppe i Ohio tar ut sivil siktelse mot Trump og Vance

Den sivile siktelsen er tatt ut mot både Donald Trump og J.D. Vance som følge av uro og trusler som flere fra det haitiske miljøet i byen Springfield i Ohio opplevde etter den første presidentdebatten tidligere i september.

Trump og Vance, republikanernes håp i det kommende presidentvalget, er sivilt siktet for å ha forstyrret offentlige tjenester, for å fremme falske advarsler, trakassering via telekommunikasjon, og for å ha medvirket og forsterket truende oppførsel.

Bakteppet er at Trump kom med flere udokumenterte påstander om ulovlige migranter i USA under presidentdebatten mot visepresident Kamala Harris.

– I Springfield spiser disse menneskene hunder, de spiser katter. De spiser kjæledyrene til folk som bor der, hevdet han.

Det oppholder seg rundt 15.000 migranter fra Haiti i byen, og de fleste er der ulovlig. I etterkant av debatten mottok Springfield flere titall bombetrusler.

Den ideelle organisasjonen The Haitian Bridge Alliance, også kalt The Brigde, har nå tatt saken i egne hender fordi de mener myndighetene gjør for lite.

At sivile tar ut siktelser er uvanlig, men det skjer i Ohio fra tid til annen. Loven i delstaten krever imidlertid at det holdes en høring før siktelsen tas videre.

Kommunikasjonssjefen til Trump avviser anklagene og sier at Trump «med rette belyser det mislykkede innvandringssystemet», som blant annet Harris har hatt som ansvarsområde.

