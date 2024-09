FN: 90.000 libanesere på flukt fra sine hjem etter israelske angrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Blant dem er nær 40.000 fordelt på 283 ulike flyktningleirer, viser tall fra Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

Konflikten mellom Israel og Hizbollah har pågått i lang tid, men siden mandag har Israels militære trappet angrepene ytterligere opp.

Etter at krigen mellom Hamas og Israel brøt ut på Gazastripen for nær et år siden, har det vært nesten daglige trefninger mellom israelske styrker og Hizbollah i grenseområdene mellom Israel og Libanon.

Over 550 mennesker er så langt drept i israelske angrep mot Libanon mandag og tirsdag, ifølge det libanesiske helsedepartementet.

Ifølge Libanons regjering er også mange sivile blitt drept i Israels angrep på Hizbollah.

Les også: – Israelske angrep på Libanon vil fortsette til vi oppnår våre mål