Flyktninghjelpen: En million i Gaza uten husly før vinteren

I august slapp i gjennomsnitt to lastebiler i uken inn i Sør-Gaza med utstyr til husly. Det tilsvarer bare åtte prosent av det ukentlige behovet, melder Flyktninghjelpen i en pressemelding.

For mange fordrevne i Gaza er det nå et akutt behov for utstyr til husly for vinteren. Forseglingssett består av to presenninger, en plastmatte, tau og gaffateip. Dette vil være et minimum for å sikre at tilfluktsstedene er værtette for vinteren, når det ventes lavere temperaturer og kraftig regn.

– Med den mengden nødhjelp som Israel nå slipper inn i Gaza, vil det ta humanitære organisasjoner mer enn to år å levere det som trengs for å klargjøre telt, provisoriske tilfluktsrom og ødelagte hjem sør for Wadi Gaza for vinteren, advarer Shelter Cluster Palestine. De er en samarbeidsgruppe ledet av Flyktninghjelpen.

Mange av teltene som er levert til palestinere i Gaza så langt, vil ikke være egnet til å bruke om vinteren på grunn av slitasje.

– Det internasjonale samfunnet, inkludert USA, Storbritannia og EUs medlemsland, må insistere på at Israel legger til rette for levering av forseglingssett til Sør-Gaza, uttaler organisasjonen.

