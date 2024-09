Esa starter etterforskning av Bane Nor for ulovlig statsstøtte

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Granskingen gjelder også enkelte av selskapets kontraktspartnere, opplyser Esa i en pressemelding onsdag.

Beslutningen er fattet som følge av en klage der det hevdes at to støttetiltak til henholdsvis Bane Nor og noen av selskapets kontraktspartnere utgjør ulovlig statsstøtte.

Bane Nor er heleid av Samferdselsdepartementet og driver jernbaneinfrastruktur samt et fibernettverk langs jernbanespor i Norge. Tiltakene som undersøkes, er knyttet til Bane Nors rolle som fiberoperatør.

