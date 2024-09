Dødstallet stiger etter nye israelske angrep mot Libanon

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Helsedepartementet har sagt at dødstallene kan stige ytterligere. Det er snakk om flere angrep, og noen er rettet mot områder som ligger utenfor der Hizbollah pleier å holde til.

Ifølge departementet har åtte personer blitt drept i angrep i Sør-Libanon. I tillegg er fire personer drept i angrep mot fjellandsbyen Joun i Chouf-regionen sørøst i Libanon, mens tre andre er drept i et angrep mot Ain Qana.

I tillegg skal tre personer ha blitt drept i Maaysrah, en sjiamuslimsk landsby som ligger omtrent 25 kilometer nord for hovedstaden Beirut. Libanons statlige nyhetsbyrå melder at det ble skutt to raketter mot landsbyen onsdag morgen.

Det er første gang Maaysrah blir rammet av angrep i den pågående konflikten. Fjellandsbyen ligger i den hovedsakelig kristne regionen Keserwan i Nord-Libanon.

Øyevitner forteller at et hus og en kafé ble truffet av rakettene.

Israel hevder på sin side å ha angrepet Hizbollah-mål. I en uttalelse fra Israels militære (IDF) heter det at hæren angriper en rekke mål i Sør-Libanon og den østlige Bekaadalen. Det er blant annet rettet angrep mot Nabatiye sør i landet.

Hizbollah hevder på sin side å ha rettet et luftangrep mot hovedkvarteret til den israelske sikkerhetstjenesten Mossad i Tel Aviv.

