Zelenskyj i FN: – Russland må tvinges til fred

Ukrainas president var som vanlig kledd i militære kamuflasjefarger under møtet i FNs mektigste organ tirsdag.

– Vi vet at noen i verden ønsker å snakke med Putin, sa Zelenskyj.

– Muligens for å høre ham si at han er støtt av at vi utøver vår rett til å forsvare vårt folk.

En slik form for dialog er galskap, mener den ukrainske presidenten.

– Russland kan bare tvinges til fred. Og det er nøyaktig hva som trengs, understreket han.

Videre kritiserte han Iran og Nord-Korea, som ifølge vestlig etterretning leverer våpen til Russland.

I Sikkerhetsrådet er Russland fast medlem, og russiske representanter var til stede på møtet tirsdag.

Senere i uken skal Zelenskyj møte USAs president Joe Biden i Det hvite hus.

