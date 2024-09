USA: Russland produserer mest KI-innhold for å påvirke valget

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

KI-innholdet Russland produserer samsvarer med de bredere forsøkene fra landet på å styrke presidentkandidat Donald Trumps vinnersjanser, forteller funksjonæren i etterretningsbyrået Office of the Director of National Intelligence (ODNI), som uttaler seg anonymt.

De bruker blant annet KI til å spre konspirasjonsteorier, og Russland spiller på en god forståelse av hvordan valgene i USA foregår og hvem det lønner seg å rette innholdet mot, sier funksjonæren.

Russland sto også bak en video der en kvinne påsto at hun hadde blitt påkjørt av presidentkandidat Kamala Harris. Denne var ikke KI-generert, men iscenesatt, ifølge ODNI-funksjonæren.

Den russiske ambassaden i Washington har ikke svart på Reuters forespørsel om kommentar. Russland har tidligere nektet for å ha blandet seg inn i amerikanske valg.

