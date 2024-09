Sverige anklager Iran for å stå bak omfattende sms-angrep

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I august 2023 våknet rundt 15.000 svensker til en sms der de ble oppfordret til å hevne seg på personer som hadde fornærmet Koranen.

Ifølge aktor Mats Ljungqvist sto en håndfull iranske hackere bak angrepet, der de hacket seg inn på datasystemet til et svensk selskap som driver en stor SMS-tjeneste.

– Den foreløpige etterforskningen viser at det var den iranske staten gjennom Irans revolusjonsgarde som gjennomførte et datainnbrudd hos et svensk selskap som driver en større SMS-tjeneste, sier Ljungqvist i en pressemelding.

Han understreker at svenske myndigheter har identifisert hackerne bak datainnbruddet.

SMS-angrepet skjedde mens Sverige fortsatt ventet på å bli godtatt som nytt Nato-medlem, en prosess som ble forsinket flere ganger som følge av koranbrenninger i landet, noe som utløste sinne hos Nato-medlem Tyrkia.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo sier de er sikre på at Iran står bak. Etterforskningen ble likevel henlagt i fjor fordi de mente det var umulig å få hackerne til Sverige for å straffeforfølge dem.

